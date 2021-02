Grenzstein, Modelle und Dioramen im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) ist ab sofort wieder die umfangreiche Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 2. Bezirkes zu besichtigen. Fotografien, Texte, Modelle, Dioramen und andere Exponate, darunter ein Grenzstein aus dem Prater (1691), ermöglichen interessante Rückblicke auf die Vergangenheit. Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher die bis Ende Juni 2021 verlängerte Sonder-Ausstellung „Wie die Donau nach Wien kam“ betrachten. Geographische Karten und Bildermaterial veranschaulichen verschiedene Entwicklungen im Bereich des Donaustromes, von Gefahren durch Hochwasser bis zur ersten Donauregulierung. Das Museum ist am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Das Publikum muss sich an Corona-Regelungen (FFP2-Masken, Abstand, Hygiene, limitierte Gäste-Zahl) halten. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Nähere Informationen via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Seit 2014 leitet der ehrenamtliche Bezirkshistoriker Georg Friedler das beliebte Museum. Die fixe Schau behandelt mehrere Schwerpunkte, zum Beispiel Literatur, Musik, Theater, Donau, Jüdisches Leben sowie Persönlichkeiten aus dem 2. Bezirk. Besonders hübsch anzusehen ist ein sorgsam ausgeführtes hölzernes Modell des Riesenrades. Auskünfte erteilt das freiwillig aktive Museumsteam während der Öffnungsstunden unter der Telefonnummer 4000/02 127.

