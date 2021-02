Gaal: Das GB*-Frauencafé geht online: Einladung zum wöchentlichen Treffpunkt für Wienerinnen

Die Grätzl-Plattform von Frauen für Frauen hat jetzt digital „geöffnet“: Am 18. 2. gibt’s Spaziergangs-Tipps

Wien (OTS) - In einer Zeit, in der persönliche Treffen nicht möglich sind, ist ein starker, nachbarschaftlicher Zusammenhalt umso wichtiger. Im GB*Frauencafé treffen sich donnerstags von 14 bis 16 Uhr Frauen aus dem Grätzl, um sich auszutauschen, Wissen zu teilen, Angebote im Stadtteil kennen zu lernen und Neues auszuprobieren. Ab sofort finden die Treffen online via Videochat statt. Alle Frauen sind herzlich willkommen!



Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal lädt ein: „Im neuen Online-Frauencafé können sich alle interessierten Wienerinnen vernetzen und austauschen“



„Statt persönlich findet das Frauencafé ab sofort im digitalen Raum statt. Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, sich zu vernetzen und auszutauschen. Im Online-Frauencafé können sich alle interessierten Wienerinnen treffen. Einmal pro Woche lädt die GB* zu verschiedenen Themen kostenlos zum Video-Chat ein. Verbunden zu bleiben ist gerade jetzt besonders wichtig. Damit gibt es jetzt eine Online-Grätzl-Plattform von Frauen für Frauen“, lädt Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ein.



Online-GB*-Frauencafé jeden Donnerstag: Von Spaziergangs-Tipps über Rezepte bis zum Henna- und Häkel-Workshop



Jeden Donnerstag von 14 - 16 Uhr findet das Frauencafé statt – aktuell online per Video-Chat.

Informationen zur Teilnahme gibt’s auf www.gbstern.at/mitte/termine/detail/873/. Interessierte werden auch bei der Anmeldung unterstützt: mitte@gbstern.at oder 01/2143904. Das Programm für die nächsten Wochen:



18. 2. Winterspaziergang

Bei diesem Treffen werden Tipps und Anregungen für Spaziergänge an der frischen Luft ausgetauscht. Das aktiviert und stärkt das Immunsystem!



25 .2. Rezepte aus aller Welt

Unter der Anleitung von Nour und Gerlinde wird online libanesisch gekocht und gegessen.



4. 3. Wie bleibe ich in meiner Mitte?

Nicole hat Tipps und Tricks für bessere Konzentration im Gepäck.

11. 3. Häkeln für die Nachbarschaft

Gemeinsam wird an einer riesigen Patchwork-Picknick-Decke gehäkelt.



18.3. Ausstellungsbesuch

Die Teilnehmerinnen besuchen gemeinsam mit Ulli eine aktuelle Online-Ausstellung.



25.3. Handbemalung mit Henna

Amel führt in die Kunst der Henna-Bemalung ein.

Im GB*-Frauencafé wird gemeinsam gekocht, gebastelt, gemalt, Vorträgen gelauscht oder Geschichten werden vorgelesen und erzählt. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Frauen, egal welchen Alters, kulturellen oder sozialen Backgrounds. In „normalen“ Zeiten finden die Treffen im Grätzlzentrum im GB*Stadtteilbüro am Max-Winter-Platz statt. Mit dem Ausbruch von Corona übersiedelt das GB*-Frauencafé in den digitalen Raum und wird nun als wöchentlicher Video-Chat organisiert. „Gerade in dieser schwierigen und unsicheren Zeit ist es für die Frauen wichtig, in Kontakt zu bleiben und eine Plattform zu haben, wo sie sich treffen und austauschen können,“ weiß Corona Davit-Gsteu vom Team der GB*.



Im geschützten Rahmen des Frauencafés können die Teilnehmerinnen neue Dinge ausprobieren und Persönliches teilen. Jedes Treffen widmet sich einem bestimmten Thema. Die Themen werden zu Jahresbeginn selbst von den Teilnehmerinnen eingebracht und ausgewählt. So entsteht ein vielseitiges Programm. Moderiert und gestaltet werden die Treffen von den Frauen selbst – unterstützt vom GB*-Team.



GB*Frauencafé: Frauen vernetzen sich, tauschen sich aus, stärken einander!



„Im GB*Frauencafé kann ich ich selbst sein“, „Wir lachen viel gemeinsam, auch über uns selbst.“ „Hier ist Zeit nur für mich und andere Frauen in einem geschützten Raum“, so einige Rückmeldungen von Teilnehmerinnen am Frauencafé. „Was ich hier schon alles von anderen Frauen gelernt habe ... Katzenmimik erkennen, tunesisch Häkeln oder Beckenbodentraining … das hätte ich sonst nie gemacht“, berichtet eine Teilnehmerin, die das Frauencafé regelmäßig besucht.

Das GB*Frauencafé wurde im Frühjahr 2018 vom Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 2. Bezirk initiiert. Es öffnet einen geschützten Raum, in dem sich Frauen treffen und austauschen können, die sich in ganz unterschiedlichen Lebenslagen befinden, individuelle Biografien haben und Anschluss an ein soziales Netzwerk suchen – wie z.B. Pensionistinnen, Mütter mit kleinen Kindern, Frauen mit Migrationsbiografie, junge Frauen, die fertig studiert oder einen Jobwechsel hinter sich haben. Das Ziel der kostenlosen Stadtteil-Initiative: Frauen im Stadtteil zu vernetzen, zu empowern und Nachbarschaft gemeinsam zu gestalten und zu leben!

Im GB*Frauencafé kommen die Teilnehmerinnen über gemeinsame Interessen leicht in Kontakt, lernen sich kennen, teilen Wissen, helfen und unterstützen einander. Bei den bis heute rund 120 Treffen hat sich ein Stadtteilnetzwerk gebildet und es wurden viele Bekannt- und Freundschaften geschlossen. Rund 960 Frauen haben bisher teilgenommen. Viele davon besuchen die Treffen regelmäßig. Im Zuge des Austausches entstehen immer wieder Ideen für gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen außerhalb des Frauencafés – etwa ein Kreativ- und Tauschmarkt oder Ausstellungen im GB*Stadtteilbüro. / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Marion Hierzenberger

Öffentlichkeitsarbeit Gebietsbetreuung Stadterneuerung

M: 0676 8118 - 25305

E-Mail: marion.hierzenberger @ gbstern.at



Irene Grabherr

Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Stadtteilbüro für die Bezirke 1, 2, 7, 8, 9, 20

Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

T: (+43 1) 214 39 04

mitte @ gbstern.at