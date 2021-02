Teststraße für Rechtsanwaltschaft eingerichtet: RAK Wien fordert Kostenersatz

Alle Berufe und Unternehmen sollen von der Regierung in puncto Förderung gleichbehandelt werden.

Wien (OTS) - Die Herausforderungen für die Rechtsanwaltschaft sind mit und ohne die Corona-Pandemie groß. Die Rechtsanwaltskammer unterstützt die mittlerweile immer breiter werdende Testung der Bevölkerung im Kampf gegen Covid-19 und richtet selbst eine Teststraße ein. Auf eigene Rechnung, weil die Bundesregierung den angekündigten Kostenersatz Interessensvertretungen und den freien Berufen bislang nicht ermöglicht hat.



Weil die Impfung für viele noch nicht absehbar ist, sind Tests die angesagte Alternative. Die Rechtsanwaltskammer Wien ist nicht nur Standesbehörde und Interessensvertretung, sondern auch Serviceeinrichtung für ihre Mitglieder. Der Gesundheitsschutz der Rechtsanwaltschaft steht deshalb derzeit an oberster Stelle. Ab Mittwoch, 17.2.2021, wird es in der RAK Wien die Möglichkeit für kostenlose Antigen-Schnelltests geben.



Leider hat die Bundesregierung die aktuelle Förderung für den Kostenersatz auf Antigen-Schnelltests nur für Betriebe zugehörig zur Wirtschaftskammer erarbeitet. Interessensvertretungen wie die Rechtsanwaltschaft als freier Berufsstand wurden dabei nicht berücksichtigt. Die RAK Wien fordert deshalb, dass alle Berufe und Unternehmen von der Regierung in puncto Förderung gleichbehandelt werden.



"Der Weg aus der Krise führt vom gesundheitlichen Aspekt betrachtet derzeit über oftmaliges Testen und eine möglichst rasche Impfung", sagt RAK Wien Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger stellvertretend für das RAK Wien Präsidium. "Wir wollen die Ungleichbehandlung beim Kostenersatz beseitigt wissen, werden unseren Mitgliedern kostenlose Tests aber dennoch ab sofort ermöglichen."



In Kooperation mit dem Grünen Kreuz wurde eine Teststraße in der Rechtsanwaltskammer Wien für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie alle Rechtsanwaltsanwärterinnen und Rechtsanwaltsanwärter eingerichtet. Sie wird jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet sein. Die Gratis-SARS-Cov-2-Tests werden mit CE zertifizierten Antigen-Schnelltests von medizinischem Fachpersonal des Grünen Kreuz professionell abgenommen und durchgeführt.



Gerade die Rechtsanwaltschaft ist dem Infektionsrisiko genauso ausgesetzt wie andere Berufsgruppen. Als Parteienvertreter bei Behörden und vor Gericht genauso wie beratend mit den Klientinnen und Klienten persönlich in den Kanzleien. Dies bedingt zur Risikominimierung eine häufige Testung und im besten Fall die möglichst rasche Impfung.



An der Erstellung eines Covid-19-Impfplans für die Mitglieder der RAK Wien wird intensiv gearbeitet. Eine Voranmeldung beim Impfservice der Stadt Wien wird parallel dennoch empfohlen.



