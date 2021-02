Die Formel-1-Saison startet exklusiv bei ServusTV im Free-TV

Der WM-Auftakt ab 26. März live bei ServusTV, GP von Österreich live auf beiden Sendern

Wals (OTS) - Die Vereinbarung zwischen ServusTV als Rechtehalter und dem ORF als Sublizenznehmer ist ein Novum in der heimischen Formel-1-Berichterstattung und garantiert Motorsportfans bis einschließlich 2023 alle Rennen live im Free-TV. Nach erfolgter Rennaufteilung zeigt ServusTV den WM-Auftakt in Bahrain und u.a. den Klassiker in Monaco live und exklusiv. Den Großen Preis von Österreich gibt es live bei beiden Sendern zu sehen.



Wenn Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. ab Freitag, den 26. März, in Bahrain mit Vollgas in die neue Saison starten, sind die heimischen Formel-1-Fans bei ServusTV live dabei. Der WM-Auftakt läuft genauso exklusiv bei ServusTV wie der Klassiker im Fürstentum Monaco, der am 23. Mai auf dem Programm steht. Auch die Rennen in Portugal, Kanada, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden, in Singapur, Mexiko, Australien und Saudi Arabien sind exklusiv bei ServusTV zu sehen.



„Wir freuen uns sehr, dass der Formel-1-Auftakt 2021 exklusiv bei ServusTV zu sehen ist. Außerdem erwartet die heimischen Fans bei ServusTV ein intensiver Motorsport-Sommer – mit drei Rennen in Serie: In Kanada, Frankreich und dem Heimrennen in Spielberg als Höhepunkt. Mit der Formel 1, der MotoGP und der Superbike WM gibt es das beste Live-Motorsportprogramm bei ServusTV“, so Christian Nehiba, Bereichsleiter Sport bei ServusTV.



Der Große Preis von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg, am 4. Juli, wird sowohl bei ServusTV also auch im ORF live übertragen.



Neben den Live-Übertragungen dürfen sich die heimischen Fans auf ein zusätzliches neues Sendungsformat freuen. Spannende Hintergrundstories und packende Renn-Action aus der Welt der Formel 1 und MotoGP in einem Magazin vereint – jeden Sonntag, die ganze Motorsportsaison lang!

Die Formel 1-WM 2021:

28.03.2021 Bahrain – live ServusTV

18.04.2021 Italien – live ORF

02.05.2021 TBA/Portugal – live ServusTV

09.05.2021 Spanien – live ORF

23.05.2021 Monaco – live ServusTV

06.06.2021 Aserbaidschan – live ORF

13.06.2021 Kanada – live ServusTV

27.06.2021 Frankreich – live ServusTV

04.07.2021 Österreich – live ORF und ServusTV

18.07.2021 Großbritannien – live ORF

01.08.2021 Ungarn – live ServusTV

29.08.2021 Belgien – live ORF

05.09.2021 Niederlande - live ServusTV

12.09.2021 Italien – live ORF

26.09.2021 Russland – live ORF

03.10.2021 Singapur – live ServusTV

10.10.2021 Japan – live ORF

24.10.2021 USA – live ORF

31.10.2021 Mexiko - live ServusTV

07.11.2021 Brasilien – live ORF

21.11.2021 Australien – live ServusTV

05.12.2021 Saudi Arabien – live ServusTV

12.12.2021 Abu Dhabi – live ORF





