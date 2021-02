Baustart für 56 erstklassige Eigentumswohnungen in Kaiserebersdorf

Wien (OTS) - In der Sellingergasse 4a im 11. Wiener Gemeindebezirk entsteht derzeit ein hochwertiges Wohnprojekt des Bauträgers und Zinshausentwicklers Grossmann Immobilien. Der Verkauf der 56 Eigentumswohnungen startete zeitgleich mit dem Baubeginn im Jänner 2021.

Der ehemalige Vorort Kaiserebersdorf gilt als ideal für all jene, die Erholung und Rückzug im Grünen suchen, jedoch nicht auf die Annehmlichkeiten einer Großstadt verzichten möchten.

Der Wiener Bauträger Grossmann Immobilien entwickelt aktuell ein neues Projekt in dem schönen Wiener-Außenbezirk. In der Sellingergasse 4a entsteht eine neue Wohnhausanlage mit drei Stiegen und 56 hellen Eigentumswohnungen in der Größe von 32 bis 122m².

„Mit diesem Projekt wollen wir den zukünftigen Bewohnern vor allem eines bieten: Wohnraum, der glücklich macht! Die durchdachten Grundrisse in Verbindung mit den vielen Freiflächen jeder einzelnen Wohnung, erfüllen somit das Versprechen, hochwertige Wohnflächen für alle Bedürfnisse zu bieten. Die tolle Lage begeistert dabei sowohl Alt als auch Jung!“, so Benedikt Grossmann, Geschäftsführer Grossmann Immobilien.

Mit dem neuen Projekt setzt Grossmann Immobilien auf die hohe Nachfrage an nachhaltigem und vor allem flexiblem Wohnraum. Nicht zuletzt deshalb verfügen sämtliche Wohnungen - unabhängig von ihrer Zimmeranzahl - über individuelle Freiflächen wie Loggien oder Terrassen. Eine weitere Besonderheit: Die Ein- bis Vierzimmer Wohnungen wurden so konzipiert, dass der fließende Übergang zwischen Drinnen und Draußen zu jeder Jahreszeit eine harmonische Einheit bildet. Zudem verfügt das Objekt in Kaiserebersdorf über eine Tiefgarage mit zahlreichen Abstellplätzen.

Das Wohnbauprojekt wurde in Zusammenarbeit mit Heilig Immobilien und Immobilienwelt Leiner entwickelt, letztere sind auch exklusiv mit dem Verkauf beauftragt. Das mittlerweile legendäre Trio Grossmann/Heilig/Leiner hat in den letzten 10 Jahren einige hundert Wohnungen im Raum Schwechat und Simmering errichtet



Ein familienfreundliches Wohnbauprojekt

Neben Huma Eleven und METRO finden sich in der näheren Umgebung zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Des Weiteren ist der nahegelegene Anschluss zur Autobahn A4 ideal für Ausflüge nach Niederösterreich und ins Burgenland.

Besonders für Familien ist die Lage des neuen Wohnprojekts nahezu perfekt: Im ‚Schloss Neugebäude‘ werden unter anderem Mittelalterfeste, Literaturabende oder Weihnachtsmärkte veranstaltet. Diverse Ausflugsziele in der Region ‚Römerland Carnuntum‘ können bequem mit dem Fahrrad erreicht werden. Der Kinder- und Jugendspielplatz direkt in der Anlage, sowie der eigene Kleinkinder-Spielplatz runden das familienfreundliche Angebot des Wohnbauprojekts ab.

Über Grossmann Immobilien

Seit über 20 Jahren steht die Grossmann Immobilien GmbH für anspruchsvolle Architektur, erfreuliche Stadtbilder, bauliche Handwerkskunst, Fairness in der Abwicklung und Handschlagqualität. Als Bauträger agiert die Grossmann Immobilien GmbH in einem quantitativ orientierten Markt, gibt aber stets der Qualität den Vorrang. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.grossmann-immobilien.at

