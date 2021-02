FPÖ – Mühlberghuber: „Ein Verbrechen, was unseren Kindern angetan wird!“

COPSY-Studie: Kinder und Jugendliche leiden psychisch stark unter Corona

Wien (OTS) - Die COPSY-Längsschnittstudie (Corona und Psyche) untersucht die Auswirkungen und Folgen der COVID-19 Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Studie wird von der Forschungsabteilung Child Public Health am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Fazit: Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich im Verlauf der Corona-Pandemie verschlechtert.

„Fast jedes dritte Kind leidet knapp ein Jahr nach Pandemie-Beginn unter psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben zugenommen, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden treten verstärkt auf. Erneut sind vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen betroffen“, erklärte die freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber und weiter: „Gerade das österreichische Corona-Missmanagement an unseren Schulen findet in dieser deutschen Studie harte Kritik, denn Masken- und Testzwang greifen hart in den psychischen Zustand unserer Kinder ein.“

„Unseren Kindern werden rücksichtslos die Chancen auf eine gute Zukunft und eine gesunde Entwicklung verbaut. Was unsere Kleinsten derzeit ertragen müssen, ist für Kinderseelen einfach zu viel. Sie zerbrechen daran. In meinen Augen ist es ein Verbrechen, was den Kindern angetan wird - das wird wahrscheinlich nie wieder gut zu machen sein“, so Mühlberghuber.

