FPÖ – Hauser: Alle Gastronomie- und Touristikbetriebe müssen wieder öffnen dürfen

Ein noch längeres Zusperren von touristischen Ferienwohnungen ist durch nichts argumentierbar

Wien (OTS) - Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich will Öffnungsschritte für die Hotellerie. „Ja selbstverständlich müssen unsere Gastronomie- und Touristikbetriebe wieder öffnen können. Aber nur über die Hotels zu reden, ist zu kurz gegriffen. Was ist mit den Privatzimmervermietern oder mit den Anbietern von Ferienwohnungen? Alle touristischen Betriebe, auch und vor allem die kleinen Unternehmen, haben seit Monaten Sicherheits- und Präventionskonzepte in den Schubladen. Alle Gastronomie- und Touristikbetriebe sollen wieder öffnen dürfen – und zwar sofort“, forderte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser. Und gerade bei den Ferienwohnungen sei die Einhaltung bestimmter Regeln ein Leichtes, da die Gäste bei ihrem Aufenthalt kaum aufeinander treffen, die einzelnen Familien treffen zum Beispiel weder beim Frühstück noch beim Abendessen zusammen, weil sie sich in den Wohnungen selbst versorgen.

„Die Zusperrpolitik der Regierung hat tausende Gastronomie- und Tourismusbetriebe, deren Mitarbeiter und Zulieferer an den Rand des Ruins gebracht. Die Regierung hat diesen Unternehmern, von denen viele Familienbetriebe sind, die Lebensgrundlage genommen, viele wird es nicht mehr geben, bei vielen stehen bald Banken und Gläubiger vor der Tür und ihre Mitarbeiter müssen zum AMS pilgern“, warnte Hauser.

„Es kann ja wohl nicht sein, dass sich die Kammer nur für die großen Unternehmen einsetzt und die kleinen im Regen stehen lässt. Das ist dann nämlich reine Klientelpolitik und nicht länger hinnehmbar. Ich erwarte mir von der Wirtschaftskammer, dass sie sich für die sofortige Öffnung aller Gastronomie- und Tourismusbetriebe stark macht!“, betonte Hauser.

