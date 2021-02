Pferdesport in Österreich: Wie wird das Jahr 2021? (FOTO)

Wien (ots) - Mit dem Neuen Jahr 2021 beginnt endlich auch eine neue Pferdesaison und mit dieser setzt sich eine lange Tradition fort, die 1826 erstmals in Österreich stattfand. Seither haben sich große Fangemeinden gebildet und Österreich wurde zu einem beliebten Land für Pferderennsport. Jedes Jahr zieht es unzählige Rennbegeisterte und Freunde von Sportwetten hierher, um am Wettgeschehen teilnehmen und Flair und Tradition genießen zu können.

Natürlich darf dieser Spaß auch 2021 nicht fehlen und so gibt es für Pferde und Trainer bereits jetzt einen vollen Terminkalender. Wer wissen will, wann die populären Rennen in diesem Jahr stattfinden, sollte weiterlesen.

Wiener Trabrennverein - Treffpunkt für die Elite

In Österreich erfreuen sich die Bewohner und die Touristen an allem, was in irgendeiner Weise traditionell ist und zugleich Eleganz mitbringt. Neben der Sachertorte und anderen traditionellen Speisen, historisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen sowie einer Vielfalt legendärer Bibliotheken gehören auch Pferderennen zu einer beliebten Freizeitaktivität der Österreicher. Der dort beheimatete Wiener Trabrennverein fasst 25 Renntage zusammen, die jährlich unzählige Besucher anlocken.

Kein Wunder, denn während dieser Tage kommt es zu 250 Rennen. In diesem Jahr hat der erste Renntermin bereits am 3. Januar stattgefunden und war das erste Highlight des neuen Jahres. Das Besondere: In diesem Jahr finden alle Rennen online statt. Dieses Konzept ist völlig neu und wer denkt, dass dadurch kaum Zuschauer erschienen sind, irrt sich. Per Livestream lässt sich via Smartphone und vom PC aus jedes Rennen ganz genau verfolgen. So können auch in anderen Ländern wohnhafte Pferdefans endlich Teil der Legende werden.

Die Renntage im Überblick

Wer vor Ort ist, wird kein Rennen verpassen. Über das Internet kann man sich leichter verzetteln. Daher ist es wichtig sich Notizen anzulegen und so die aktuellen und zukünftigen Renntage immer griffbereit zu haben. Vor allen Dingen Sportwetter sollten umfassende Listen anlegen und so immer genau über das Geschehen informiert sein. Damit in diesem Jahr nichts schiefgeht, sind folgend die Termine der Renntage aufgeführt.

Zunächst fand am 3. Januar 2021 der Krieauer PMU-Rennauftakt statt. Die anschließenden Renntage verteilen sich auf die nachstehenden Tage: 10. Januar, 24. Januar, 7. Februar, 21. Februar, 28. Februar, 7. März, 21. März, 4. April, 11. April, 16. Mai, 23. Mai, 6. Juni, 20. Juni, 3. Oktober, 14. November, 21. November, 5. Dezember, 12. Dezember, 19. Dezember, 26. Dezember.

Der Kauf von Tickets für das begehrte Rennen

Der Ticketkauf sollte frühzeitig erfolgen, um eine Auslastung des Systems zu verhindern. Wenn der Pferderennsport im kommenden Jahr wieder wie gewohnt in Krieau stattfinden wird, sollten Interessierte bereits frühzeitig buchen, um sich die besten Plätze zu sichern. Wer hingegen in diesem Jahr dabei sein will, kann sich mit dem Ticket mehr Zeit lassen und trotzdem ist eine rasche Bestellung zu empfehlen.

So gerät das Rennen nicht in Vergessenheit. Aktuell beläuft sich der Ticketpreis pro Besucher auf 5 Euro. Handelt es sich bei dem Zuschauer um Studenten, Lehrlinge, Schüler, Pensionisten oder um Behinderte, so gilt eine Rabattierung des Preises um 50 Prozent.

Ab nächstem Jahr sind die begehrten Logen wieder geöffnet. Dieses Jahr werden die Zuschauer auf einen direkten Besuch verzichten müssen, was dem Rennspaß keinen Abbruch tut. Für das kommende Jahr gilt: Die Zahlung eines Aufpreises von 10 Euro pro Person berechtigt zur Nutzung der beliebten Logen-Plätze.

Von diesem Punkt aus haben die Zuschauer einen guten Überblick über das Renngeschehen. Die Logenplätze selbst sind jeweils für bis zu 6 Personen pro Gruppe gedacht. Wer mit 5 weiteren Personen anreist, erhält einen Rabatt von 20 Euro. Die Zahlung erfolgt nicht am Eingang sondern direkt am Logenplatz.

Die Sportwette an der Bahn

Sportwetten sind sicherlich der Hauptgrund für den Besuch der Pferderennbahn. Wettende setzen auf ihr Lieblingspferd oder - wenn der Wettspieler professionell arbeitet - auf das Tier, welches im Vergleich zu den anderen Teilnehmern die besten Siegeschancen mitbringt. Sportwetten selbst sind nicht mit Zufall verbunden.

Sicherlich gehört auch ein wenig Glück dazu, doch prinzipiell geht es beim Pferderennen um Fachwissen und nicht um Glück. Die Rechtslage ist in Österreich sehr eindeutig. Sportwetten unterstehen nicht dem Glücksspielgesetz. Sie werden als Geschicklichkeitsspiele angesehen und werden daher juristisch anders behandelt. Das gilt auch für die Wette über das Internet, sofern sie über einen österreichischen Anbieter getätigt wird.

Welche Wettarten es in Krieau gibt

In Krieau gibt es allerhand Wettarten und es lohnt sich einen Blick in das Wettgeschehen und in die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Wettarten zu werfen. Nur so lassen sich Gewinnchancen optimieren und führen zu einer guten Ausschüttung.

Folgende Wettarten sind in Krieau vertreten:

Siegwette

Platzwette

Zwillingswette

Dreierwette

Viererwette

Super-Finish-Wette/Super-Start-Wette/V4-Wette

Super-76-Wette/V76-Wette

Selbst die Zügel in die Hand nehmen?

Viele Pferderennbahnen lassen nur Profis zu. Die Krieauer Trabrennbahn macht jedoch auch für Menschen Platz, für die sich beim Fahren im Doppelsitzer ein Traum erfüllt. Neben einem Profi sitzend, sind sie zudem ausreichend abgesichert und schon kann der Spaß beginnen. Sobald die Tiere zu rennen beginnen, stockt den Sportfans der Atem. Denn, was aus Zuschauersicht gar nicht so schnell aussieht, fühlt sich im Doppelsitzer ganz anders an. Die Pferde erreichen Geschwindigkeiten von nahezu 50 Kilometern pro Stunde. Natürlich wird hier hinsichtlich der Sicherheit alles getan.

Wer dieses Package bucht, erhält natürlich eine ordentliche Schutzkleidung in Form eines Renndresses. Endlich fühlen wie ein echter Sportler und das Pferd mit kontrollieren! Anschließend gibt es sogar eine Siegerehrung und ein Video als Erinnerung dieses einzigartigen Augenblicks.

Kids kommen voll auf ihre Kosten

Unter den Zuschauern gibt es viele Nachwuchssportler. Sie wollen auch gerne mal auf die Rennbahn und das dürfen sie auch! Das sogenannte Mini-Trabrennen ist extra für die Kleinen ins Leben gerufen worden. Das Zusatzprogramm wird von Eltern und Kindern sehr gerne genutzt, da Kinder ohnehin selten mit den großen und anmutigen Tieren in Kontakt kommen.

Wichtig: Da es beim Pferderennen immer wieder um Sportwetten geht, sollten Eltern ihre Kinder über die Risiken von Sportwetten aufklären. Nur so ist ein guter und gesunder Umgang mit dem Thema möglich und Kinder können nicht selbst in die Spirale der Sucht geraten. Kinder müssen verstehen, dass nur eine ordentliche Ausbildung zu regelmäßigen Einnahmen auf dem Konto führen kann.

