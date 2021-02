Der Hit Barcelona gegen Paris SG am Dienstag und der BVB am Mittwoch in Sevilla: Die Topspiele der UEFA Champions League exklusiv bei Sky

Sky überträgt im Achtelfinale jeden Abend ein Topspiel exklusiv und in voller Länge & alle Spiele in der Original Sky Konferenz

Wien (OTS) - Am Dienstag ist es wieder so weit: Die UEFA Champions League Hymne stimmt die Fußballfans auf den Start der K.o.-Phase und damit auf spannungsgeladene Fußball-Abende ein. Messi, Mbappe, Haaland, Alaba & Co. wollen bei den Achtelfinal-Hinspielen den Grundstein für den Aufstieg legen. Nur Sky zeigt alle Spiele der UEFA Champions League K.o.-Phase in der Original Sky Konferenz. Fußballfans bei Sky haben darüber hinaus die Möglichkeit jeden Abend ein Topspiel exklusiv und in voller Länge zu verfolgen.

Das Duell der Megastars Messi vs. Mbappe beim Achtelfinal-Auftakt am Dienstag live & exklusiv

Bereits zum Start der K.o.-Phase erwartet Sky Seher ein echtes Highlight: Die Fußballschwergewichte FC Barcelona und Paris Saint-Germain treffen im Camp Nou aufeinander. Es ist zugleich das Duell der beiden Megastars Lionel Messi und Kylian Mbappe. Welcher der beiden Ausnahmekönner kann dem Spiel seinen Stempel aufdrücken? Die Antwort gibt es am Dienstag ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.



Der BVB mit Erling Haaland zu Gast beim FC Sevilla am Mittwoch live & exklusiv

Explosiv und eiskalt vor dem Tor: Erling Haaland ist auch in dieser Saison Dortmunds Lebensversicherung in der UEFA Champions League. Bereits sechs Tore hat der ehemalige Salzburg-Stürmer in der Königsklasse erzielt. Weitere sollen gegen den amtierenden UEFA Europa League-Sieger FC Sevilla folgen. Ob das gelingt, ist am Mittwoch ab 20:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Jeden Abend ein Topspiel live & exklusiv auf Sky

Sky überträgt im Achtelfinale jeden Abend ein Topspiel exklusiv und in voller Länge. In der zweiten Woche erwartet Fußballfans der Hit Lazio gegen Weltpokalsieger FC Bayern sowie das Duell Überraschungsteam gegen Rekord-Champion, Atalanta Bergamo gegen Real Madrid.



Die Rückspiele bei Sky werden von uns bewusst erst nach den Hinspielen ausgewählt. Somit ist garantiert, dass Fußballfans in Österreich auf Sky die spannendsten Entscheidungsspiele der UEFA Champions League live und in voller Länge verfolgen können.



Alle 16 Achtelfinal-Partien im Rahmen der Original Sky Konferenz

Vom 16. Februar bis 17. März 2021 erwarten Fußballfans bei Sky insgesamt acht große europäische Fußballnächte. Im Rahmen der Original Sky Konferenz - jeweils zwei Spiele pro Abend um 21:00 Uhr - wird Sky als einziger Anbieter alle 16 Spiele und alle Tore des Achtelfinales der Königsklasse live zeigen. Darüber hinaus wird Sky an jedem der acht Abende ein Einzelspiel live und exklusiv übertragen.

Die Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky:

Dienstag, 16. Februar

19:30 Uhr: FC Barcelona - Paris Saint-Germain, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: RB Leipzig - FC Liverpool, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



Mittwoch 17. Februar

20:45 Uhr: FC Sevilla - Borussia Dortmund, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: FC Porto - Juventus Turin, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



Dienstag, 23. Februar

19:30 Uhr: Lazio - Bayern, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: Atletico Madrid - Chelsea, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



Mittwoch 24. Februar

19:30 Uhr: Atalanta Bergamo - Real Madrid, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Manchester City, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Toni Huemer

toni.huemer @ sky.at

www.sky.at