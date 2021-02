Testpflicht für Schüler ist gesetzeswidrig

LH Kaiser und Bildungsdirektor Klinglmair sind aufgefordert, diesen Wahnsinn zu stoppen

Klagenfurt (OTS) - Eine große Zahl von Juristen hat festgestellt, dass die sogenannten Eintrittstests für Schüler rechtswidrig sind. Die von der Verordnung geforderten Testungen sind nämlich für den Zweck der Verordnung ungeeignet und daher unverhältnismäßig. Somit verstoßen sie gegen verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte und sind willkürlich (Nichts Neues bei dieser Chaos-Regierung).

Die bereits durchgeführten Massentests bei Schülern in Wien und NÖ haben zudem ergeben, dass diese Tests keine Aussagekraft haben und somit wertlos sind. 470.000 Tests brachten nicht einmal 200 positive Ergebnisse. Das ist weniger als das, was der Testhersteller als zu erwartende falschpositive Zahl angibt.

LH Kaiser und Bildungsdirektor Klinglmair sind aufgefordert, diesen Wahnsinn zu stoppen und allen Schülern einen ungehinderten Zugang zu ihren Schulen zu ermöglichen. Das damit eingesparte Geld kann in Kärnten gut für wichtige soziale Projekte verwendet werden.

Eltern, die sich gegen diesen Testwahnsinn zur Wehr setzen wollen, können sich unter der angeführten Email-Adresse gerne bei uns melden.

