Entkeimung ohne Chemie

Um Keime im Wohnraum zu vermeiden gibt es nun eine biologische österreichische Wandbeschichtung die Mikroorganismen ganz ohne Chemie im Zaum hält.

Wien/Linz/Salzburg (OTS) - Im Wohnraum sind Schimmelpilze, Bakterien und auch Viren anzutreffen, die alle drei schwere Erkrankungen auslösen können. „WOHNRAUM DOC“ und Baubiologe Harald Weihtrager hat durch physikalische Bearbeitung von Tonen ein Produkt entwickelt, dass als Wandoberfläche entkeimende Wirkung aufweist. Der Erfinder dazu: „Ich habe vor Jahren eine kanadische Forschungsarbeit über einen speziellen Ton gelesen, den die Lakota Indianer als traditionelles Heilmittel verwenden. Die Forscher wiesen antibiotische Wirkung nach. Das Material aus Kanada zu holen ist nicht nachhaltig. Diesen Ton „nachzubauen“ war dann mein Ziel.“

Besonders an diesem Ton ist nicht nur die Keimfreiheit. Als Raumoberfläche kann er außerdem Schadstoffe aus der Luft eliminieren und die Luftfeuchte sehr stark ausgleichen. Die BIO Keim-Ex Oberfläche ist jetzt schon die Benchmark für Gesundheitsbewusste Menschen. Und sowohl in Häusern als auch in Wohnungen verwendbar.

„Momentan arbeiten wir gerade daran, das Material in Hinblick auf Viren zu optimieren“, verrät der Baubiologe die neuesten Pläne. Der Zwischenbericht der Fachhochschule Wels zeigt bereits sehr deutlich die Hemmung von Pilzen und Bakterien. Im Zuge der weiteren Studien sollen nun multiresistente Keime und Viren untersucht werden. „Wir hoffen dadurch noch zusätzlich Rezepturen zu finden, mit denen vor Allem die Virenlast gedrückt werden kann“, so Weihtrager.

Grundlagen:

Ton: ist als Heilerde weltweit in Verwendung. Der Haupteffekt liegt in der Aufnahme von Schadstoffen aus dem Körper. Dies funktioniert auch durch die semipermeable Membrane der Haut.

Tonspachtelungen und Farben: Durch die große innere Oberfläche des Tons werden organische Schadstoffe (VOC) aus der Luft gebunden.

