SALESIANER eröffnet neuen Standort in Vorarlberg

In Feldkirch entsteht eine neue Vertriebsniederlassung

Für uns war es eine wichtige strategische Entscheidung, mit einer eigenen Niederlassung in Vorarlberg präsent zu sein. Vorarlberg ist eine der wichtigsten Industrieregionen Österreichs und daher für uns natürlich ein sehr interessanter Markt. Dr. Thomas Hadler, Operations Manager SALESIANER 1/2

Wir betreuen bereits zahlreiche Unternehmen in Vorarlberg, jedoch wurden diese von unseren Betrieben in Tirol aus beliefert. Durch den neuen Standort sind wir ab sofort auch bei kurzfristigen Anfragen flexibel und können noch besser auf Kundenbedürfnisse eingehen. Markus Fleischanderl, Oliver Sonntag, SALESIANER 2/2

Wien (OTS) - Mit der Neueröffnung des Standortes in Feldkirch baut SALESIANER sein flächendeckendes Standortnetz in Österreich weiter aus und ist damit in allen neun Bundesländern direkt vertreten. Die Büroflächen werden im Laufe des Jahres um ein Warenlager erweitert um Kunden in der Region direkt beliefern zu können. Verkürzte Transportwege reduzieren den CO2-Ausstoß und schützen die Umwelt, ein wichtiger Aspekt für das österreichische Miettextunternehmen.

Dr. Thomas Hadler, Mitglied des SALESIANER Managements, freut sich über die neuen Räumlichkeiten: „Für uns war es eine wichtige strategische Entscheidung, mit einer eigenen Niederlassung in Vorarlberg präsent zu sein. Vorarlberg ist eine der wichtigsten Industrieregionen Österreichs und daher für uns natürlich ein sehr interessanter Markt.“

Auch Markus Fleischanderl und Oliver Sonntag von SALESIANER sehen klare Kundenvorteile dank der neuen Vertriebsniederlassung: “Wir betreuen bereits zahlreiche Unternehmen in Vorarlberg, jedoch wurden diese von unseren Betrieben in Tirol aus beliefert. Durch den neuen Standort sind wir ab sofort auch bei kurzfristigen Anfragen flexibel und können noch besser auf Kundenbedürfnisse eingehen.“

SALESIANER bietet die textile Vollversorgung für das Gesundheitswesen, die Hotellerie und Gastronomie sowie Gewerbe und Industrie. Neben der Bestandskundenbetreuung in der Region möchte man vom neuen Standort aus das wirtschaftliche Potenzial in Vorarlberg nutzen und das Vertriebsnetz kontinuierlich ausbauen.

Über SALESIANER

SALESIANER ist das führende österreichische Miettextil-Unternehmen und setzte im Geschäftsjahr 2019/20 mit insgesamt 30 Standorten in zehn Ländern rund € 241 Millionen um. Im Heimmarkt Österreich sichern 15 Betriebe eine flächendeckende regionale Versorgung. Weitere 15 Betriebe befinden sich in Deutschland und den CEE/SEE-Ländern Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.





Rückfragen & Kontakt:

SALESIANER MIETTEX GmbH

Natascha Schuster

Head of Marketing and Communication

Mobil: +43 664 888 279 12

n.schuster @ salesianer.com