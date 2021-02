M.A.N.D.U.: Neuer Vorstand für Genossenschaft gewählt

Linz (OTS) - Um das Gemeinsame noch stärker in den Vordergrund zu rücken, Entscheidungen künftig gemeinsam zu fällen, die Kosten für alle zu senken und über die Verwendung der erzielten Gewinne gemeinsam entscheiden zu können, organisierte sich der Fitness-Franchisegeber M.A.N.D.U. im Herbst 2020 in einer Genossenschaft neu. Das erste selbstbestimmte Franchise-System der EMS-Branche hat nun einen neuen Vorstand gewählt, der gänzlich aus Franchise-Nehmer besteht.

Das Genossenschaftsmodell M.A.N.D.U. bietet seinen Franchise-Nehmern das erste selbstbestimmte Franchise-System der EMS-Branche. Der Franchisenehmer ist somit nicht nur sein eigener Chef, sondern auch am Franchise-Geber beteiligt.

Aufbruchsstimmung

Mit der neuen Struktur wollte man nicht nur ein starkes, gemeinschaftliches Zeichen in der Corona-Krise setzen (Motto: „Alle sitzen in einem Boot und arbeiten kollektiv für den Erfolg“), sondern auch die unvermeidlichen Franchise-Reibereien, also zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber, aufbrechen. So war es auch seit der Genossenschaftsgründung das Ziel, dass die Franchise-Nehmer selbst das Ruder im Vorstand übernehmen und sich der Gründungsvorstand relativ schnell zurückzieht.

„Der Gründungsvorstand geht bewusst einen Schritt zurück in die zweite Reihe und überlässt den Franchise-Partnern im Vorstand das Ruder. Dies war von Anfang an geplant und besprochen. Unsere Hoffnung, dass durch die Genossenschaft ein Ruck und ein Motivationsschub durch M.A.N.D.U. geht, hat sich bereits in den ersten Workshops und Genossenschaftssitzungen bestätigt. Es herrscht Aufbruchsstimmung und große Motivation, Dinge gemeinsam anzupacken und umzusetzen“, sagt Gründungsvorstand Philipp Kaufmann, der gemeinsam mit Mario Heurix und David Wimleitner die Geschäfte seit der Gründung führte. Markeninhaber von M.A.N.D.U. sind und bleiben aber weiterhin Philipp Kaufmann mit seinem Partner Oliver Strauss.

Neuer Vorstand: Franchise-Nehmer am Ruder

Der neu gewählte Vorstand besteht nun gänzlich aus Franchise-Nehmern: Stefani Serafinovic (Wien 13 und 19), Michael Lang (Wien 1 und 7), Harald Habacher (Baden, Mödling, St. Pölten, Salzburg) und Alexander Müller (Innsbruck).

Die ausgebildete medizinische Masseurin und Heilmasseurin Stefani Serafinovic hat sich bereits mit 19 Jahren selbstständig gemacht, seit 2013 ist sie Inhaberin der M.A.N.D.U.-Stores Wien 13 und 19 sowie der Health Zone, wo sie unter anderem Heilmassagen und Akkupunktur anbietet. Michael Lang, Inhaber von M.A.N.D.U. Wien 1 und 7, führte ein Bandscheibenvorfall in seinem alten Job als Bauleiter für Zementanlagen zuerst als Kunde zu M.A.N.D.U., ehe er sich im Oktober 2012 dazu entschloss, mit einem eigenen Store Franchise-Partner zu werden. M.A.N.D.U.-Multi Store-Owner Harald Habacher stand mit 50 Jahren vor der Entscheidung, ob er seine Gesundheit opfert oder er sein Leben zugunsten der Gesundheit ändert. Er änderte sein Leben, stellte seine Ernährung um, hörte auf zu rauchen und begann mit Bewegung und Sport. Allerdings war er mit den bestehenden Fitnessstudios punkto Trainingsprogramm nicht zufrieden. Zudem vermisste er eine professionelle Anweisung bei den Übungen. All das fand er bei M.A.N.D.U. – zuerst als Kunde und seit Februar 2019 auch als Store-Inhaber. Mittlerweile ist er M.A.N.D.U. Multi Store Owner mit Standorten in Baden, Mödling, St. Pölten und Salzburg. Der gelernte Metallbautechniker Alexander Müller wiederum war vor M.A.N.D.U. im Gesundheitssektor tätig und seit 2016 Trainer bei M.A.N.D.U. Innsbruck, ehe er diesen im März 2019 übernahm.

„Gerade in einer Krise wie der jetzigen ist es von immensem Vorteil als Personal Coach und Fitness-Betreiber nicht alleine dazustehen, sondern in einen starken, gemeinschaftlichen Verbund eingebettet zu sein und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Genau dafür steht unsere Genossenschaft. M.A.N.D.U. muss nicht neu erfunden werden, sondern wir haben ein erprobtes System. Die Standards des M.A.N.D.U.-Systems haben bewiesen, dass sie funktionieren und dem Franchise-Nehmer helfen. Unsere Aufgabe und Ziel als Vorstand ist es, M.A.N.D.U. auf dieser Basis weiterzuentwickeln – so sollen die bisher 50 Stores gehalten und neue eröffnet werden – die Marktführerschaft in Österreich auszubauen und M.A.N.D.U. aus dieser schwierigen Zeit in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft zu führen“, sind sich die neuen Vorstände einig.

