AVISO: 15. Februar – 14.30 Uhr: Schüler*innendemo „Aufstehen Gegen Faßmann“ am Ballhausplatz

Parteiübergreifende Schüler*innenplattform ruft zu gemeinsamem Protest gegen Bildungsminister Faßmann und dessen Politik auf

Wien (OTS) - In den letzten 11 Monaten hat Bildungsminister Faßmann bewiesen, dass er nicht im Stande ist, mit einer Pandemie umzugehen. Er hat noch immer nicht für sichere Schulen gesorgt, weigert sich, den hohen Leistungsdruck zu verringern und ignoriert die Anliegen der Schüler*innen und Studierenden konsequent. Die Lage ist mehr als ernst.

„Wir können die Zustände an unseren Bildungseinrichtungen nicht länger mittragen. Daher gehen wir am Montag, den 15.2., wenn in 7 Bundesländern das 2. Semester beginnt, auf die Straße und sagen ab 14:30 am Ballhausplatz: Gemeinsam #AufstehenGegenFaßmann.“, so Demo-Initiator*innen Flora Gürth und Mati Randow.

Vor Ort wird für die Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen – FFP2-Maskenpflicht und Mindestabstand von 2 Metern - gesorgt.

Einen eigens abgesperrten Bereich für Journalist*innen und Kamerateams wird es vom BKA aus links neben dem Desarteurs-Denkmal geben.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Schüler*innendemo Gegen Faßmann

Datum: 15.02.2021, 14:30 - 16:30 Uhr

Ort: Ballhausplatz

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/720806818579571

Rückfragen & Kontakt:

Plattform „Aufstehen Gegen Faßmann“

Mati Randow

Initiator

mati.randow @ stud.ahs-rahlgasse.at

+43 660 7091012