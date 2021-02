„dokFilm“-Premiere „Taxi, Taxi – 24 Stunden unterwegs“: Spannende Einblicke in die Welt der Wiener Taxifahrer/innen

Dokumentarfilm von Krisztina Kerekes am 14. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Von A nach B und das so schnell wie möglich: Eine Taxifahrt ist eigentlich eine pragmatische Angelegenheit. Doch die zwangsläufige Intimität des geschlossenen Fahrzeuginneren, in dem zwei Fremde aufeinandertreffen, sowie die klare zeitliche Begrenzung dieses Kontaktes ermöglichen auch eine Form von Nähe, in der ein intensiver persönlicher Austausch entstehen kann. Regisseurin und Kamerafrau Krisztina Kerekes lässt sich in ihrem jüngsten Dokumentarfilm „Taxi, Taxi – 24 Stunden unterwegs“ – zu sehen im „dokFilm“ am Sonntag, dem 14. Februar 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 – als Fahrgast auf Gespräche mit sechs Wiener Taxifahrer/innen ein und beobachtet sie bei ihrer Arbeit. Mit einer interessanten Mischung aus Gesprächen und dokumentarischer Beobachtung im Verlauf von 24 Stunden bietet sie einen kurzweiligen Einblick in die Welt der Taxler/innen und zeichnet ein spannendes Bild vom Leben im heutigen Wien. Persönlich, berührend und humorvoll.

Mehr zum Inhalt:

„Ich bin kein Flugzeug, ich bin nur Taxifahrer. Ich führe Dich von A nach B und die Zeit, die es braucht, die braucht’s. Und aus“. Dieser Satz von Peter, Taxler seit 30 Jahren, beschreibt, wie die meisten eine Taxifahrt erleben: als pragmatische Angelegenheit, unterwegs durch die Stadt, bitte immer auf der schnellsten Route … und gerne auch noch möglichst billig. Doch im Taxi gibt es mehr zu erleben und zu erfahren. Filmemacherin Krisztina Kerekes setzt sich als Fahrgast ins Taxi und begleitet einen Tag lang unterschiedliche Lenker/innen – von der Morgendämmerung bis spät in die Nacht, kreuz und quer durch Wien.

„Taxi, Taxi“ ist ein Film über Begegnungen. Im engen Raum des Autos entsteht zwischen zwei Fremden eine Form von Nähe, der einen kurzen, aber durchaus intensiven persönlichen Austausch ermöglicht. Es sind Gespräche über das Privatleben und über den mitunter harten Beruf, Anekdoten aus dem Taxler-Alltag werden erzählt und individuelle Lebensphilosophien ausgebreitet. Nicht zuletzt ist es ein sehr spezieller Blick aus dem fahrenden Taxi auf Wien, die Stadt und ihre Straßen, die wie ein roter Faden durch den Film führen.

