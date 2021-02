Stefan Lütgenau im Gespräch mit Herbert Gnauer, 10 Jahre Foster Europe

Foster Europe Founation, 10 Jahre im Dienst für Föderalismus und Partizipation in Europa

Die Integration Europas, die am Rhein begann, muss an der Donau vollendet werden Stefan Lütgenau

Eisenstadt (OTS) - " Die Integration Europas, die am Rhein begann, muss an der Donau vollendet werden " Stefan Lütgenau im Gespräch mit Herbert Gnauer zu Föderalismus, Regionen, Demokratieentwicklung und Partizipation in Österreich und Europa.

Montag 15.02.2021 10:00-11:00, Radio Dispositiv auf Orange 94.0, Foster Europe Foundation - für ein Europa der Regionen Stefan Lütgenau im Gespräch, https://o94.at/programm/sendung/id/1848496

Datum: 15.02.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Lütgenau, e-mail: luetgenau @ foster-europe.org

Tel.: 0664-9657891