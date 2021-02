Fertighaus - Traditionsmarke HANLO wieder in steirischer Hand

Die H 2.0 Fertighaus GmbH übernimmt die Vermarktung von HANLO Häusern von der ELK Gruppe.

Schrems/Graz (OTS) - Mit Wirkung 01.02.2021 übernimmt die H 2.0 Fertighaus GmbH die Vermarktung von Fertighäusern unter der Marke HANLO von der ELK Gruppe. Die ELK Gruppe mit Sitz in Schrems ist weiterhin für die Produktion und Montage verantwortlich. Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Diego Freydl, der viele Jahre Erfahrung in der Branche mit bringt hat ehrgeizige Pläne: „Unser Ziel ist es, in zwei Jahren über 150 Häuser pro Jahr in Österreich unter der Marke HANLO zu verkaufen.“ Erreichen will er das mit einem sehr erfahrenen Team sowie einem Ausbau des Markenversprechens, HANLO Häuser machen glücklich!

Im Jahr 1974 wurde die HANLO Fertighaus GmbH in Graz vom steirischen Geschäftsmann Hanno Loidl gegründet. In fast 40 Jahren unter seiner Leitung erlebte HANLO den Boom der Branche im deutschsprachigen Raum an vorderster Front mit und wurde zu einer der bekanntesten Fertighaus Marken in Österreich. HANLO Häuser machen glücklich wurde zum allseits bekannten Slogan.

Mit der fast 50-jährigen Geschichte ist Hanlo eines der ältesten und etabliertesten Unternehmen im österreichischen Fertighausmarkt und hat mit mehreren tausend gebauten Häusern viele Familien glücklich gemacht.

Freydl über den Markt: „Der österreichische Fertighausmarkt hat sich auf konstantem Niveau eingespielt; er entspricht einem Drittel von rund 15.000 Einfamilienhäusern, die jährlich in unserem Land errichtet werden.“ „Diese Kooperation ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Eigenständigkeit der Marke Hanlo.“, erklärt Thomas Scheriau, Geschäftsführer der ELK Gruppe.

HANLO setzt auf Sicherheit

Das erklärte Ziel für HANLO ist die Errichtung von 150 Fertighäusern pro Jahr. Erreichen will Freydl seine Ziele binnen zwei Jahren, mit einem Team aus erfahrenen Fertighaus-Experten, die teilweise schon früher für HANLO, z.B. in der Technik oder im Vertrieb tätig waren.

Hauptsächliche Stoßrichtung ist eine bedingungslose Konzentration auf das Wesentliche, „nämlich das Bauvorhaben des Kunden“. Aus „jüngster Marktforschung und aus unserer intensiven Erfahrung heraus“ weiß Freydl, dass Sicherheit das wichtigste Asset für Fertighauskunden ist. „Wir bei HANLO verpflichten uns unseren Kunden gegenüber zu Preis-, Qualitäts- und Terminsicherheit. Es bringt nichts, der Schnellste zu sein, wenn die Qualität nicht stimmt, oder der vordergründig billigste, wenn es danach zu versteckten Nachzahlungen kommt“, erklärt Freydl. Haupt-Zielgruppen sind junge Familien sowie Silver Ager ab 55, die Häuser mit Barrierefreiheit wünschen. Geographischer Schwerpunkt soll vornehmlich in Ostösterreich liegen.

Rückfragen & Kontakt:

H 2.0 Fertighaus GmbH:

Dr. Diego Freydl

Geschäftsführer

+43 316 22 59 84

presse @ hanlo.at



ELK Gruppe:

Hannes Artner, MA

ELK Head of Marketing

+43 664 881 565 43

hannes.artner @ elk.at