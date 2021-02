Immobiliendienstleister beweist Krisenstabilität

JÄGER setzt Wachstumskurs fort

Wien (OTS) - Die aktuelle Situation stellt auch Hausverwaltungen und -eigentümer vor große Herausforderungen – umso wichtiger ist ein verlässlicher Partner für die „Dienstleistungen rund ums Haus“. Als eines der führenden Unternehmen der Branche überzeugt JÄGER mit seinem qualitätsorientierten Full Service Portfolio sowie 24-stündiger Erreichbarkeit. Auch letztes Jahr konnte so – trotz schwieriger Zeiten – der Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt werden. Dank eines erweiterten Servicebereichs bietet JÄGER seinen Kunden in Wien und Niederösterreich nun eine Vielzahl an hochqualitativen Leistungen rund um die Immobilie aus nur einer Hand.



"Unser Name steht in der Branche und darüber hinaus für Qualität und Zuverlässigkeit. Speziell für Hausverwaltungen, die eine Verantwortung gegenüber ihren Liegenschaftseigentümern, Bewohnern sowie Mietern haben, bietet eine Zusammenarbeit daher einen echten Mehrwert. Schließlich ist es ein positives Zeichen für die Immobilienverwaltung, wenn diese mit einem seriösen und qualitätsorientierten Dienstleister zusammenarbeitet und die Hausbetreuung ihrer Immobilien in gute Hände gibt“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, überzeugt. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung stehen der Immobiliendienstleister und seine engagierten MitarbeiterInnen Hausverwaltungen und -eigentümern mit einem umfangreichen Portfolio zur Seite. Von der kompletten Hausbetreuung, Gebäudereinigung, Unterhalts- und Sonderreinigung sowie Maler-, Anstreicher- & Bodenverlegearbeiten bis hin zu Entrümpelungen und Winterdienst – die angebotenen Dienstleistungen sind vielfältig. Speziell die Kerndienstleistung „Hausbetreuung“ führte dazu, dass das Unternehmen auch das Jahr 2020 wirtschaftlich sehr erfolgreich abschließen konnte. „Unser stetiges Wachstum beweist, dass unsere Kunden uns als Full Service Dienstleister zu schätzen wissen. Die starke Allianz unseres Unternehmens mit den Hausverwaltungen und Immobilieneigentümern ist nämlich der Grundstein, um die bestmögliche Betreuung einer jeden Immobilie zu gewährleisten und diese soll in den nächsten Jahren auch weiterhin ausgebaut werden“, ergänzt Jäger. Dieser Ausbau beginnt bereits bei der Erweiterung des Servicebereichs. Schnell, flexibel und rund um die Uhr betreut das Unternehmen – neben dem Großraum Wien – mittlerweile ebenso Kunden in der naheliegenden Umgebung, wie Mödling, sowie in Wiener Neustadt. Mit dem hauseigenen „Blitzdienst“ kann in Notfällen eine prompte Erledigung zugesichert werden. Eine Garantie, für die CEO Thomas Jäger persönlich einsteht.



Hausbetreuung – hochwertig, bedarfsgerecht & persönlich

Bei der umfassenden Betreuung von Wohn- und Gewerbeimmobilien zählt stets die Prämisse „JÄGER bringt Qualität ins Haus!“. Immer am Puls der Zeit bietet das österreichische Familienunternehmen mit umweltfreundlichen und zertifizierten Markenprodukten für die Reinigung auch ein sauberes Gewissen. Neben Rundum-Paketen zeichnet sich der Hausbetreuer vor allem durch individuelle und flexible Services aus. Im Rahmen der optimalen Hausbetreuung achtet der Full Service Dienstleister zudem auf etwaige Objekt-Problemstellungen oder -reparaturen. Ermöglicht wird dieses hohe Servicelevel auch durch die persönlichen Beziehungen zu den eigenen MitarbeiterInnen, die ein hohes Mitspracherecht im Betrieb genießen.



In Kombination mit der einzigartigen Nähe zum Kunden, die durch die Erweiterung des Servicegebietes noch gesteigert werden konnte, präsentiert sich JÄGER Hausbetreuung als starker Partner für die Immobilienbranche und sorgt so für Sicherheit in unsicheren Zeiten.





