ZTE Axon 20 versteckt Kamera und Sound unter dem Display

Wien (OTS) - Erstmalig hat der weltweit führende Technologie-Hersteller ZTE ein Gerät auf den Markt gebracht, das auf den ersten Blick seine Fähigkeiten hinter dem Bildschirm verbirgt. So sind keinerlei Einkerbungen oder Aussparungen für Kameralinse, Lautsprecher oder Sensoren vorhanden. Wie schon das Axon 11 punktet das Axon 20 außerdem mit integrierten Videofunktionen für Bildstabilisierung. Nun ist das Gerät auch bei A1 und als 5G-Variante erhältlich. Abgesehen von der Smartphone-Innovation wartet ZTE mit neuen Kopfhörern und einer Smartwatch auf.

Um Notches und Punch Holes im Display zu eliminieren, hat ZTE neue Wege in der Bildschirmtechnologie eingeschlagen. Mit dem Axon 20, das lediglich 7,98 mm dick ist, erfahren Nutzer ein neues Smartphone-Erlebnis, bei dem der gesamte Screen ohne Ausnahme genutzt wird. Durch die Verwendung transparenterer Bildschirmmaterialien, Dual-Control-Chips, einzigartiger Treiberschaltungen, einer speziellen Pixelmatrix und des hauseigenen Selfie-Algorithmus ist die Frontkamera unsichtbar unter dem Bildschirm untergebracht. Mit dem Lichtsensor, dem Lautsprecher und dem Fingerabdrucksensor, die sich alle unter dem Display befinden, bietet der echte Vollbildschirm ein umfassendes visuelles Erlebnis. „ Der 6,92-Zoll-OLED-Display und die starke Display-Performance des Axon 20 heben die User-Experience auf eine neue Ebene “, so Christian Woschitz, CEO der ZTE Austria.

Fotoklarheit dank innovativem Material

„ Die technische Herausforderung der Unter-Display-Kamera war es, die Leistung des Bildschirms und der Frontkamera mittels hochtransparentem Material auszugleichen, um die Fotoklarheit und den Bildkontrast zu verbessern “, erläutert Woschitz. Diese neuartigen organischen und anorganischen Folien verbessern den Lichteingang zur Frontkamera deutlich. Mit dem Selfie-Algorithmus der Frontkamera wird die Leistung der Kamera unter mehreren Lichtbedingungen optimiert und die automatische Dynamikbereichsanpassung unterstützt.

Allround-Gerät startet jetzt auch bei A1

Auch die Hauptkamera lässt die User nicht im Stich: Das Axon 20 verfügt über eine 64MP Super HD Kamera mit integriertem Nachtmodus und Video-Schönheitsfilter, die bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterstützt. Nachdem das Axon 20 beim Launch im Dezember zunächst exklusiv bei Hartlauer zum UVP um 349 Euro erhältlich war, ist es seit kurzem auch bei A1 zu haben. Das mit einem Snapdragon 765G Prozessor ausgestattete Gerät verfügt über einen langanhaltenden 4220mAh Akku inklusive Batteriesparmanager und einen 15W Schnelllader. Außerdem kann der 128 GB Speicher des Axon 20 mit einer Micro SD auf bis zu 2 TB erweitert werden.

5G-Version in originellem Design

Zusätzlich zur im österreichischen Handel erhältlichen 4G-Variante können Interessierte die 5G-Version des Geräts jetzt auch online um 449 Euro im ZTE-Webshop erwerben. Neben dem klassischen und edlen Schwarz ist das Smartphone auch in auffallendem Gelb zu haben. Das Besondere an dem farbenfrohen Gerät in „Sunrise Yellow“ ist das Material: „Die Rückseite ist aus veganem Leder gefertigt. Es ist glatt und weich im Griff, während es gleichzeitig dazu beiträgt, dass die Rückseite im Vergleich zu Handys mit einer Glasrückseite haltbarer und wasserdichter ist “, hebt Woschitz hervor.

ZTE launcht smartes Sport-Armband

Das Repertoire von ZTE wird voraussichtlich zu Ostern durch die Y8 Smartwatch erweitert. Das Modell wartet mit Features wie der Anzeige von Handy-Benachrichtigungen und Sport-Modi mit Trainingszeit, Herzfrequenz, Schritt- sowie Kalorien-Messung auf. Die Armbanduhr in simplem Mattschwarz mit farbigem Screen ermöglicht es, die eigenen Werte und somit den eigenen Körper besser zu kennen. Das für IOS und Android kompatible Sport-Armband ist zum attraktiven Preis um 39,90 Euro zu erstehen.

Musik hören – ohne Umgebungsgeräusche

Als weiteres Gadget bietet der Tech-Vorreiter bereits jetzt online neue kabellose In-Ear-Kopfhörer um 39,90 Euro an. Die sogenannten LiveBuds, die den Sound vom Gerät über Bluetooth übertragen, nutzen eine Umgebungsgeräuschunterdrückung, die durch zwei hochauflösende Mikrofone im Inneren ermöglicht wird. Dabei wurde ein intelligenter Geräuschunterdrückungschip einbezogen, der 90 Prozent der Umgebungsgeräusche ausblendet. Die LiveBuds zeichnen sich zudem durch Schweißbeständigkeit, Spritzwasserfestigkeit sowie ihre ergonomische Ohrkanalhörer-Form aus und sind mit eingebauten Stereolautsprechern ausgestattet. Dank des „smart touch“ sind sie mit einem Fingertipp steuerbar. Die dazugehörige 550mAh-Akkubox ermöglicht 20 Stunden Akkulaufzeit und vier Stunden Nutzungszeit.

