Her Abilities Award – Die Gewinnerinnen stehen fest

Licht für Die Welt verleiht am Freitag, 12. Februar 2021 im Rahmen der Zero Project Conference in Wien den Her Abilities Award.

Die Erfolge von Frauen mit Behinderungen bleiben auf Grund verschiedener Barrieren und Diskriminierung oft unsichtbar. Das will Licht für die Welt ändern und ehrt heuer zum dritten Mal drei herausragende Frauen. In einem mehrstufigen Verfahren hat eine internationale unabhängige Fachjury drei Gewinnerinnen aus insgesamt 124 Nominierten gewählt:

Gewinnerin Kunst, Kultur & Sport: Gamze Elibol

Die Auszeichnung in der Kategorie für Kunst, Kultur & Sport geht an die Theater-Regisseurin Gamze Elibol aus der Türkei. Elibol hat über 500 Theaterstücke aufgeführt und acht Musicals geschrieben – doch ihre Wirkung geht weit über ihre künstlerischen Leistungen hinaus. Da sie im Kunst- und Kulturbereich immer wieder Diskriminierung erfuhr, entschied sie, sich selbst für mehr Inklusion am Theater einzusetzen und gründete 2002 ein Kunst-, Kultur- und Bildungszentrum für Menschen mit Behinderungen (TEKSEM).

Gewinnerin Rechte: Robbie Francis Watene

Robbie Francis Watene ist eine führende Aktivistin für Behindertenrechte aus Neuseeland. Mit „The Lucy Foundation“ gründete sie ein internationales Social Business, das Inklusion und Vielfalt in der globalen Kaffeeindustrie fördert. Sie setzt sich dafür ein, dass KaffeeproduzentInnen mit Behinderungen einen fairen Lohn erhalten und verändert so die Kaffeeindustrie weltweit. Robbie Francis Watene ist auch im Monitoring-Ausschuss für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Neuseeland und promovierte in Friedens- und Konfliktforschung.

Gewinnerin Gesundheit & Bildung: Bernice Oyeleke

Die Gewinnerin der Kategorie “Gesundheit & Bildung” 2020 ist Bildungs-Pionierin, NGO-Gründerin und Autorin Bernice Oyeleke aus Nigeria. Die junge Frau, die selbst gehörlos ist, möchte mit ihrer Organisation LUDESI gehörlose SchülerInnen dazu inspirieren, ihr literarisches Potenzial zu entfalten.

Award soll Vorbilder zeigen

Licht für die Welt will mit dem Award mehr Sichtbarkeit für die Leistungen von Frauen mit Behinderungen schaffen. „Solange Frauen mit Behinderungen auf Bühnen, Podien und in Gremien weitgehend fehlen, braucht es Initiativen wie den Her Abilities Award“, so Sabine Prenn, Geschäftsführerin von Licht für die Welt Österreich.

Auf Grund der Pandemie findet die Verleihung des Her Abilities Awards heuer erstmalig online statt. „First Lady“ Doris Schmidauer, die bereits die Gewinnerinnen 2019 in der Hofburg empfing, gratuliert den diesjährigen Preisträgerinnen via Videobotschaft: „Vom Klassenzimmer über Theaterbühnen bis hin zur Kaffeeindustrie: Sie verändern die Welt. Meinen größten Respekt und herzliche Gratulation!”

