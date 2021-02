BV Neubau: Mit Beginn des U-Bahn-Baus gibt es vergünstigte Garagenplätze für Bewohner*innen des 7. Bezirks

Wien (OTS) - Mit Beginn des U-Bahn-Baus stellt die Neubauer Bezirksvorstehung günstige Garagenplätze für die Bewohner*innen des 7. Bezirks zur Verfügung. Die Bauarbeiten für für die neue U3/U5 beginnen im März, dafür müssen viele Parkspuren in der Kirchengasse, Lindengasse, Zollergasse und Stiftgasse aufgelassen werden. Rund 250 Parkplätze fallen durch den Bau im öffentlichen Raum weg.

Um den Entfall der Garagenplätze aufzufangen, hat die Bezirksvorstehung Neubau ein neues Garagenangebot ausverhandelt: 200 vergünstigte Parkplätze stehen nun in der größten Garage des Bezirks, in der WIPARK Garage in der Stiftgasse, überdacht und sicher zur Verfügung. Das Angebot gilt für Neukunden, also jene, die bisher auf der Straße geparkt haben. Der Dauerparktarif wird massiv reduziert. In den ersten drei Monaten kostet der Parkplatz 60 Euro, danach 100 Euro pro Monat, unbefristet. Für Schnellentschlossene sind die übrigen Tage des Februars sogar gratis. Die BewohnerInnen der betroffenen Straßenzüge, inklusive Nebenstraßen, bekommen in den nächsten Wochen brieflich das Angebot zugesendet. Bis Ende April kann das Angebot in Anspruch genommen werden.

„Wir nehmen die verschärfte Situation durch den U-Bahn-Bau ernst. Bereits im November 2019 haben wir 700 vergünstigte Parkplätze für die BewohnerInnen des Bezirks in den verschiedenen Garagen in Neubau angeboten. Nun ermöglichen wir den NeubauerInnen eine Erleichterung der Situation“, so Bezirksvorsteher Markus Reiter. „Wir erheben das Parkplatz-Angebot ständig. Durch unsere Stellplatzbilanz von 2019 wissen wir: Viele Garagen im Bezirk haben noch freie Plätze“, so Reiter.

„Wir können das Angebot durch Verhandlungen mit dem Betreiber der WIPARK Garage ermöglichen, ohne einen Cent Steuergeld zuzuschießen. Wir bewerben und unterstützen, das vergünstigte Angebot stellt WIPARK zur Verfügung. Besonders freut es mich, dass wir mit dem Preis von 100 Euro beim fast selben Preis sind, die auch die massiv steuerfinanzierten Anrainersammelgaragen kosten", so Reiter abschließend.

Info: https://www.wien.gv.at/bezirke/neubau/verkehr/parkraumbilanz.html)



Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Neubau

Hermanngasse 24-26, 1070 Wien

Telefon: +43 (0)1 4000 07115

E-Mail: christoph.schuster @ wien.gv.at