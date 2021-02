Apotheken in Oberösterreich bieten kostenlose Covid-19 Schnelltestungen

Mit den kostenlosen Covid-19 Antigen-Schnelltests bieten die oberösterreichischen Apotheken eine niederschwellige und vor allem wohnortnahe Testmöglichkeit.

Linz (OTS) - Corona-Tests sind ein essenzieller Pfeiler der Strategie zur Bekämpfung der Pandemie und können den Menschen ein wenig Normalität und Freiheit zurückgeben. Den Apothekerinnen und Apothekern in Oberösterreich liegt es sehr am Herzen, dazu den bestmöglichen Beitrag zu leisten. „Gerade in ländlichen Regionen braucht es ein niederschwelliges und vor allem wohnortnahes Testangebot für die Bevölkerung. Die kostenlosen Covid-19 Antigen-Schnelltests sind daher ein wichtiges Angebot an jene Menschen, die aus verschiedenen Gründen Teststraßen nicht aufsuchen können“, erklärt Mag. pharm. Monika Aichinger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich. Die Testmöglichkeit in der Apotheke vor Ort stelle daher einen wichtigen Baustein für die Teilhabe an den Öffnungsschritten dar und gebe der Bevölkerung die Möglichkeit sicher durch die Pandemie zu kommen.

„Die oberösterreichischen Apotheken haben sich seit Beginn der Corona-Krise als wohnortnahe, verlässliche und niederschwellige Gesundheitseinrichtung für alle bewährt. Daher war es uns ein Anliegen, dass diese Ressource auch in die kostenlose Teststrategie eingebunden wird“, bekräftigt Mag. pharm. Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich, der diesen Schritt vehement von der Bundesregierung forderte.

„Die Bundesregierung hat auf die Forderungen der Apothekerinnen und Apotheker, nicht zuletzt auch von uns, der Apothekerkammer Oberösterreich, reagiert und die Kostenübernahme zugesichert. Damit ist eine wohnortnahe niederschwellige Testmöglichkeit für die Bevölkerung gegeben“, freuen sich die Vizepräsidentin und der Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich.

In den vergangenen Wochen haben bereits rund 60 oberösterreichische Apotheken Covid-19 Antigen-Schnelltests angeboten. Die nun kostenlosen Covid-19-Testmöglichkeiten in den oberösterreichischen Apotheken geben der Bevölkerung die Möglichkeit, die nötige Bestätigung zu erhalten, um ihre Alltagstätigkeiten und auch sozialen Verpflichtungen im Rahmen der neuen Regelungen sicher erledigen zu können.

Und so funktioniert der Gratis-Test in der Apotheke:

Alle Apotheken, die gratis testen, finden Sie hier gelistet – www.apothekerkammer.at.

Melden Sie sich unbedingt telefonisch für einen Termin in der Apotheke Ihrer Wahl an.

Nehmen Sie zu Ihrem Testtermin die E-Card mit, diese wird zur Identifikation herangezogen.

Der Abstrich erfolgt durch eine Apothekerin, einen Apotheker unter Einhaltung der erforderlichen Schutz- und Hygienevorkehrungen.

Für die Durchführung werden Antigentests verwendet, welche eine CE-Kennzeichnung aufweisen und vom Hersteller für einen Nasen/Rachen-Abstrich bestimmt wurde.

Bei einem negativen Testergebnis erhalten Sie von der Apotheke eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48h ist, als Freitesten für körpernahe Dienstleister gilt.

Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses begeben Sie sich bitte in Selbstquarantäne und rufen Sie 1450. Es erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Landesgeschäftsstelle Oberösterreich

Mozartstraße 26, 4020 Linz

Tel.: 0732/770350

E-Mail: ooe @ apothekerkammer.at