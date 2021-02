„Erklär mir die Welt“ von Andreas Sator gewinnt den Ö3-Podcast-Award

Der Ö3-Podcast-Award wurde heute im Ö3-Wecker an die Top-3-Gewinner/innen verliehen.

Wien (OTS) - Vier Wochen, 30.000 Nominierungen und eine Redaktionssitzung später gibt es einen Gewinner! Der Ö3-Podcast-Award – der erste Preis für Podcasts aus Österreich – wurde heute Früh im Ö3-Wecker von Moderator Philipp Hansa an die Top-3-Podcasts verliehen: Platz 1 ging an den Wissens-Podcast „Erklär mir die Welt“ von Andreas Sator. Auf Platz 2 landete der True-Crime-Podcast „Darf's ein bisserl Mord sein?“ von Franziska Singer & Amrei Baumgartl. Und Platz 3 ergatterte der Sex-Podcast „Couchgeflüster“ von Sinah Edhofer & Leonie-Rachel Soyel. Die Top-20-Podcasts sind unten angeführt, wurden auf der Ö3-Homepage veröffentlicht und werden heute Abend auch in der Ö3-Sendung „Treffpunkt Podcast“ (22.00-24.00 Uhr) präsentiert.

Andreas Sator gewinnt mit seinem Wissens-Podcast „Erklär mir die Welt“ Platz 1 beim Ö3-Podcast-Award: „Vielen herzlichen Dank, es fühlt sich wahnsinnig geil an! Und ich kann‘s noch gar nicht fassen. Ich find das megacool, ich freu mich sehr.“ Auf die Frage, welcher Gast ihn bisher am meisten beeindruckt hat, sagt er: „Da gibt’s einige. Eine, die ich besonders in Erinnerung habe, ist Lucia Heilma‪n, eine über 90-jährige Frau, die sich in Wien in der Nazizeit in einer Werkstatt vor den Nazis versteckt hat. Das war die einzige Folge, bei der ich auch Tränen vergossen habe beim Interview.“

Franziska Singer & Amrei Baumgartl landen mit dem True-Crime-Podcast „Darf's ein bisserl Mord sein?“ auf dem zweiten Platz: „Vielen Dank für diesen zweiten Platz, das ist eine wahnsinnig coole Sache!“ Den Hype um True Crime erklären sie so: „Die Menschen haben sich schon immer dafür interessiert, warum andere Leute Verbrechen begehen, was da im Hirn vielleicht falsch sein könnte. Früher sind sie halt zu Hinrichtungen hingelaufen und haben zugeschaut, heute gibt’s die zum Glück nicht mehr – und darum machen wir Podcasts.“

Sinah Edhofer & Leonie-Rachel Soyel schaffen es mit ihrem Sex-Podcast „Couchgeflüster“ auf den dritten Platz: „Danke an alle, die uns nominiert haben. Es ist wirklich eine große Ehre!“ Auf die Frage, ob Männer, die sie gerade erst kennengelernt haben, Angst davor haben, in einer Folge vorzukommen, antworten sie: „Die sind meistens so:

‚Komm ich da jetzt eh nicht drinnen vor?‘ Nein, kann ich nicht garantieren – wenn du dich sehr deppert anstellst, wirst du wahrscheinlich in einer Couchgeflüster-Folge zu hören sein.“, lachen die beiden.

Die Ö3-Wecker-Interviews mit den Top 3 gibt es zum Nachhören in der ORF Radiothek.

Die Top-20-Podcasts aus Österreich

1. „Erklär mir die Welt“ (Wissen) von Andreas Sator 2. „Darf's ein bisserl Mord sein?“ (True Crime) von Franziska Singer und Amrei Baumgartl 3. „Couchgeflüster“ (Sex) von Sinah Edhofer und Leonie-Rachel Soyel 4. „Buchingers Tagebuch“ (Comedy) von Michi Buchinger 5. „Alles außer Corona“ (Comedy) von Klaus Eckel, Michael Niavarani und Omar Sarsam 6. „Ö1 Journale“ (News) von Ö1/ORF 7. „Geschichten aus der Geschichte“ (Wissen) von Richard Hemmer und Daniel Meßner 8. „Dunkle Spuren“ (True Crime) von Kurier 9. „Grenzwertig“ (Comedy) von Kevin Piticev und David Schindelböck/Radio Energy 10. „Frauenfragen“ (Feminismus) von Mari Lang 11. „Blaulichtflüssigkeit - Der Rettungsdienst-Podcast“ (Comedy) von Marie und Lucas 12. „Die Ali Mahlodji Show“ (Business) von Ali Mahlodji 13. „A Mindful Mess“ (Gesellschaft & Kultur) von Madeleine Darya Alizadeh 14. „Falter-Radio“ (News) von Raimund Löw/Falter 15. „Schneller Lernen“ (Wissen) von Florian Wurm 16. „Rotweinplausch“ (Philosophie) von Ina Regen 17. „Gusch, Baby“ (Lifestyle) von Anna Maria Rubas und Andrea Weidlich 18. „#Glaubandich“ (Business) von Johannes Pracher/Sparkasse OÖ 19. „Drama Carbonara“ (Comedy) von Asta Krejci-Sebesta, Jasna Hörth und Tatjana Lukáš 20. „Bohlmobil“ (Comedy) von Benji & Bohl

Knapp 30.000 Nominierungen der Ö3-Gemeinde

Die Ö3-Gemeinde konnte ihre Favoriten von 11. Jänner bis 5. Februar auf der Ö3-Homepage nominieren – und knapp 30.000 Nominierungen sind eingegangen. Teilnahmeberechtigt waren alle österreichischen Podcasts, bei denen mindestens ein/e Sprecher/in in Österreich wohnt oder geboren ist, oder die in Österreich aufgenommen und produziert werden. Vom jeweiligen Podcast mussten im letzten Jahr mindestens fünf Ausgaben veröffentlicht worden sein. Um fair zu bleiben waren alle Ö3-Podcasts sowie die privaten Podcasts der Ö3-Mitarbeiter/innen vom Award ausgeschlossen. Eine Ö3-Redaktion entschied dann aufgrund der Anzahl der Nominierungen und eines Kriterienkatalogs, der z.B. die technische Qualität, den Unterhaltungsfaktor, die Recherchequalität bei journalistischen Themen etc. berücksichtigte.

