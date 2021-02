Green Street übernimmt React News, führender Anbieter exklusiver Nachrichten und Einblicke im europäischen Immobiliensektor

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - -Die zweite Akquisition des Unternehmens erweitert das europaweite Nachrichten- und Produktangebot-

Green Street, der führende Anbieter von verwertbaren Informationen zu gewerblichen Immobilien in den USA und in Europa, hat React News erworben, einen in London ansässigen Abonnementanbieter von marktführenden Nachrichten zu gewerblichen Immobilien. Die Transaktion ist die zweite Akquisition von Green Street innerhalb eines Jahres und steht mit den Wachstumsplänen und dem strategischen Fahrplan des Unternehmens im Einklang. Durch verbesserte Nachrichten-, Forschungs-, Daten-, Analyse- und Beratungsdienste soll ein Mehrwert für die Kunden geschaffen werden. Details zur Transaktion und zu den finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

"Diese Übernahme beschleunigt unser Ziel, exklusive und differenzierte Nachrichten in Europa anzubieten, um das US-Nachrichtenprodukt von Green Street zu erweitern und unser bestehendes europaweites öffentliches und privates Marktforschungs- sowie Daten- und Analysegeschäft zu stärken", erklärte Jeffry Stuek Jr., Chief Executive Officer von Green Street. "React News hat ein unglaubliches Angebot entwickelt, das Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt durch zeitnahe Einblicke vorantreibt und gut zu Green Street passt. Wir freuen uns darauf, unsere talentierten Teams zusammenzubringen und unseren renommierten Pool aus erfahrenen Journalisten zu vergrößern."

Die vier Mitbegründer von React News - Chris Borland, James Buckley, David Hatcher und Jamie Hamer - fügten hinzu: "Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln. Dieses Abkommen ermöglicht es uns, React News auf ein neues Niveau zu heben und unsere Position als Europas führender Nachrichtenanbieter für Immobilien zu festigen. Wir sind stolz auf das, was wir bereits in den ersten 19 Monaten erreicht haben. Das war nur dank unserer unglaublich engagierten und beeindruckenden Mitarbeiter, der Unterstützung unserer Early-Adopter-Abonnenten und des Vertrauens unserer frühen Unterstützer möglich."

Seit seiner Gründung im Juni 2019 ist React News schnell als wichtigster Nachrichtenübermittler für den europäischen Immobilienmarkt bekannt, ebenso wie für seine flächendeckende Berichterstattung über Großbritannien. React News bleibt redaktionell unabhängig und wird weiterhin unter derselben Unternehmensleitung arbeiten, die sich der Erstellung hochwertiger Nachrichten und Analysen zu europäischen Transaktionen und Trends verschrieben hat.

React News wurde von den TMT Corporate Finance- und Steuerteams von KPMG beraten, und Waterfront Solicitors fungierte als alleiniger Rechtsberater. Green Street wurde von Rechtsteams von Walker Morris und Kirkland & Ellis sowie dem Steuerteam von Ernst & Young beraten.

Informationen zu Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von verwertbaren gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten auf den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine Saas-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie auf www.greenstreet.com.

Rückfragen & Kontakt:

Green Street

Katie Clemons

949-640-8780

kclemons @ greenstreet.com