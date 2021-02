Neue Corona-Regeln für Tirol: „Runder Tisch“ heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Zahlen der Südafrika-Mutation des Coronavirus in Tirol wird das Bundesland ab Freitag für zehn Tage zur Testpflichtzone. Wer Tirol verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Einführung der Testpflichtzone ist der letzte Schritt in einer Kontroverse zwischen Bund und Land Tirol, die die Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation ausgelöst hat. Wird es nun zu einer Entspannung sowohl in der Gesundheits- als auch in der Politikkrise kommen, oder wird der Politikstreit damit weiter befeuert? Und wie sieht man im benachbarten Ausland die Ausbreitung der neuen Corona-Mutation?

Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 9. Februar 2021, um 22.25 Uhr bei Simone Stribl am „Runden Tisch“:

Gebi Mair, Klubobmann, Die Grünen-Tirol

Franz Fischler, ehem. EU-Kommissar, ÖVP

Cathrin Kahlweit, Korrespondentin „Süddeutsche Zeitung“

Rainer Nowak, Chefredakteur „Die Presse“

