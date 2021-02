Junos Schüler_innen gratuliert „COVWADA“ zu Ihrer erfolgreichen Initiative

Leopold Plattner: "Unabhängige Initiative setzt ein wertvolles Zeichen für Chancengleicheit und die Zukunft vieler Schüler_innen."

Wien (OTS) - Die Schüler:inneninitiative „COVWADA“ versteht sich als Kollektiv unabhängiger Schüler:innenvertretungen, das sich für die Rückverlegung der VWA- und DA-Deadlines einsetzt. Gestartet von der Schüler:innenvertretung des Wiedner Gymnasiums und der Sir Karl Popper Schule haben sich in kürzester Zeit über 75 Schüler:innenvertretungen aus ganz Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zusammengefunden. Infolge eines offenen Briefes an BM Dr. Faßmann sind sie in zahlreichen Medien aufgetreten, haben ihr Anliegen über Social Media verbreitet, Unterstützer:innen in der Politik gefunden und über #aufsteh’n mit einer Petition über 2000 Unterschriften gesammelt.

Der Forderung liegen der enorme psychische Druck im Lockdown, die teils geschlossenen Bibliotheken, die erschwerten Arbeitsbedingungen bei Kooperationen und Partnerarbeiten sowie die stundenlange Bildschirmarbeit des Distance Learnings, die Auswirkungen auf Gesundheit und Konzentration hat, zugrunde. Dieses Problem betrifft alle diesjährigen Maturant:innen, weshalb sich eine Vielzahl an SVs abseits von Parteipolitik für faire Bedingungen bei den Abschlussarbeiten ausspricht.

Gemeinsam mit großer medialer Präsenz und einer Petition hatten die unabhängigen Schüler:innen Erfolg und das Ministerium hat die VWA-Deadlines um zwei Wochen nach hinten verschoben. Dabei wurde für die schulintern festgelegten DA-Deadlines jedoch leider keine Regelung getroffen, daher ist die Arbeit von COVWADA noch nicht beendet. Jetzt gilt es, an Schulleitungen zu appellieren und für eine Rückverlegung dieser einzutreten. Faire Abgaben der Abschlussarbeiten sind für uns Maturant:innen „Prima Causa“; es geht dabei um nichts geringeres als Chancengleichheit und unsere Zukunft.

Das Leading Team von COVWADA (Isabella Tosovic, Felix Baur, Florian Schmidt, Katharina Kühr, Mati Randow und Felix Niederhuber) sagt: „Wir bedanken uns für die Unterstützung von den Jungen liberalen Schüler_innen – Junos für Ihre Unterstützung bei der Kampagne!“

Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Jungen liberale Schüler_innen



Leopold Plattner

Vorsitzender Junos Schüler_innen

Leopold.plattner @ junos.at



+43 660 7398277