Grüne Wien/Kunrath, Spielmann verurteilen antisemitische Angriffe in der Leopoldstadt

Wien (OTS) - Die Grünen Gemeinderät*innen Niki Kunrath und Viktoria Spielmann verurteilen die antisemitischen Angriffe vor der Lauder Chabbad Schule und dem Kulturzentrum Beit Helvi. Unbekannte Täter haben dort Türen beschmiert und Müll vor dem Eingang abgeladen. "Vor der Schule für Jüd*innen, also einer Bildungseinrichtung für die Jüngsten dieser Gesellschaft, solche Angriffe zu betreiben zeigt, welch Geistes Kinder wohl hinter diesem Akt stehen", so Kunrath und Spielmann. „Es muss alles getan werden, um diese schändlichen Taten aufzuklären und Jüd*innen in ganz Wien und speziell in der Leopoldstadt nicht noch mehr zu gefährden“, betont Spielmann.

Erst vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung ihre "Strategie der Republik Österreich zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Antisemitismus" veröffentlicht. „Der Antisemitismusreport der Meldestelle zeigt leider immer wieder auf, dass Antisemitismus leider noch immer allgegenwärtig ist und es weiter notwendig ist, alles aufzuzeigen und dagegen zu steuern“, so Kunrath.

