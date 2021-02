ORF III am Mittwoch: Persönliche Einblicke eines Covid-erkrankten Arztes in „MERYNS sprechzimmer“

Außerdem: „Heimat Österreich“-Premiere „Leben rund um die Hohe Veitsch“ und zweimal „Land der Berge“, anschließend „treffpunkt medizin“

Wien (OTS) - Den Mittwoch, 10. Februar 2021, eröffnet in ORF III Kultur und Information die werktägliche Live-Infostrecke „ORF III AKTUELL“. Von 9.30 bis 13.00 Uhr informieren Ingrid Thurnher und ihr Team dreieinhalb Stunden durchgehend über die wichtigsten innen- wie außenpolitischen Neuigkeiten.

Die interessantesten Kulturnachrichten präsentiert im Vorabend „Kultur Heute“ (19.45 Uhr). Ani Gülgün-Mayr meldet sich anlässlich der Wiedereröffnung der Museen aus dem Leopold Museum und bespricht mit Direktor Hans-Peter Wipplinger aktuelle Ausstellungen, Pläne und die Sicherheitsvorkehrungen der Kunststätte. Für die Rubrik „Stimmen aus dem Off“ besucht das ORF-III-Kulturmagazin außerdem das Rabenhof Theater und bittet u. a. den Leiter Thomas Gratzer zum Gespräch.

Im Hauptabend steht erneut ein Doku-Tripel der ORF-III-Formate „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ auf dem Programm. Den Anfang macht die TV-Premiere von „Leben rund um die Hohe Veitsch“ (20.15 Uhr), gestaltet von Wolfgang Winkler. Das steirische Bergmassiv ruht inmitten der Mürzsteger Alpen und erreicht eine Höhe von fast 2.000 Metern. Im Sommer eine Almgegend wie aus dem Bilderbuch, im Winter Tummelplatz für Skibegeisterte. Die bäuerliche Bewirtschaftung dieser Hochlage hat lange Tradition, wobei sich der Aufwand für die Bergbauern und Bergbäuerinnen heute kaum noch rechnet. In „Land der Berge“ ist danach „Marlies Raich auf den Spuren der Beatles in Obertauern“ (21.05 Uhr). Im Zuge der Dreharbeiten zu deren Film „Help“ erlangte das schneereiche Skigebiet weltweite Popularität. Ex-Skistar Marlies Raich will wissen, ob Obertauern auch eine entschleunigte Seite hat. Danach folgt die „Land der Berge“-Doku „Heimat im Wechsel – Das steirische Wechselland“ (21.55 Uhr).

Die ORF-III-Gesundheitsformate „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ befassen sich ab 22.25 Uhr mit möglichen Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Dafür bittet Siegfried Meryn in „MERYNS sprechzimmer“ unter dem Motto „Überlebt – Mein Leben nach COVID-19“ (22.25 Uhr) Johannes Reisner zum Gespräch. Der burgenländische Gemeindearzt war selbst von einer Corona-Erkrankung betroffen und gibt einen persönlichen Einblick in Krankheitsverlauf und Auswirkungen. Weiters begrüßt der Gesundheitsexperte Katharina Mühlbacher aus der Covid-19-Akutrehabilitations-Abteilung des Herz-Jesu-Krankenhaus Wien. Mit der Neuproduktion „Spätfolgen von Covid-19 – Leben nach der Krankheit“ vertieft „treffpunkt medizin“ (23.15 Uhr) dieses Thema.

In einer neuen Ausgabe „Wiener Vorlesungen“ (23.50 Uhr) sprechen Sonja Kato und Schriftsteller und Journalist Philipp Blom darüber, dass es Zeit ist, mit dem herkömmlichen Verständnis unserer Kulturgeschichte zu brechen. „Macht euch die Erde untertan!“, ruft Gott Adam und Eva zu und macht sie damit zu Herrschern über die Schöpfung. Dieser Satz begleitet die Geschichte seit drei Jahrtausenden – und mit ihm die Idee, dass Menschen über den Rest der Welt erhaben sind und die Natur kontrollieren, manipulieren, mitunter sogar ausbeuten können. In der Klimakatastrophe und der Corona-Pandemie zeigt sich deutlich, dass diese Position nicht haltbar ist. Der Mensch ist bloß Teil der Natur – und nicht einmal ein besonders wichtiger.

