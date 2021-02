Fototermin zum Europäischen Tag des Notrufs 112: Meßmer dankt dem Roten Kreuz

Fototermin mit Meßmer-Geschäftsführerin Karin Stainer und Rotes-Kreuz-Landesgeschäftsleiter Alexander Lang am Donnerstag, den 11. Februar 2021, um 8 Uhr.

Wien (OTS/LCG) - Vor 30 Jahren wurde die europäische Notrufnummer 112 eingeführt, mit der Menschen in allen Staaten der Europäischen Union sowie unter anderem in der Türkei, Russland oder Großbritannien kostenlos Hilfe bei Blaulichtorganisationen rufen können. Seit 2009 wird mit dem Europäischen Tag des Notrufs auf die Nummer 112 aufmerksam gemacht, um die Bekanntheit in der Bevölkerung zu steigern. In Österreich ist der Euronotruf bereits der meistgewählte Mobilfunknotruf. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Euronotrufs bedankt sich die Traditionsmarke Meßmer mit knapp 3.000 Plus-Tees, die in Form eines überdimensionalen Plus übergeben werden, beim Österreichischen Roten Kreuz für dessen herausragenden Einsatz zum Wohl der Menschen und möchte damit insbesondere die Leistungen seit Ausbruch der Pandemie würdigen.

Beim Fototermin sind anwesend:

Alexander Lang , Landesgeschäftsleiter, Wiener Rotes Kreuz

, Landesgeschäftsleiter, Wiener Rotes Kreuz Karin Stainer, Geschäftsführerin, Meßmer

Wir ersuchen um Akkreditierung per E-Mail bei Stefanie Harnoncourt-Unverzagt an sharnoncourt @ leisure.at. Aufgrund der beschränkten räumlichen Kapazität und der COVID-Sicherheitsmaßnahmen ersuchen wir um Verständnis, dass wir die Akkreditierungsanfragen in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeiten.

Datum: 11.02.2021, 08:00 Uhr

Ort: Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien

Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien, Österreich

