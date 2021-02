Plug and Play Geschäftsführerin Renée Wagner verabschiedet sich

Mit dem 1. Februar verlässt die Geschäftsführerin der Plug and Play Austria GmbH das Unternehmen und übergibt die Standortleitung and den vormals Co-Direktor Benjamin Kloss

Wien (OTS) - Im Sommer 2019 eröffnete Plug and Play Austria sein erstes Büro in Wien, für den zentral- und osteuropäischen Raum. Mit seinem Gründungspartner, der Flughafen Wien AG, setzte Renée Wagner das Vorhaben des Wiener Büros in die Tat um und baute, als vorantreibende Kraft, das Team, das Programm und 14 Partnerschaften mit Unternehmen aus dem Inn- und Ausland bis heute aus.

Als leitender Direktor, übernimmt Benjamin Kloss - ehemals Co-Director - ab Februar 2021 die Standortleitung von 6 Mitarbeitern, 14 Unternehmenspartnern, 2 Programmen und über 15 globalen und strategischen Partnerschaften. Durch den Wegzug der Geschäftsführerin aus Wien in die Steiermark, um ihren Mann und das Familienunternehmen (www.wagnertennis.at) zu unterstützen, wurde die Geschäftsführung formal an den Sohn des Unternehmensgründers Seena Amidhozour und Dr. Stefan Jeitler übertragen.

Die Innovationsplattform, des im Silicon Valley gegründeten Konzerns, reicht heute über 5 Kontinente, in mehr als 30 Ländern und bringt weltweite Technologieunternehmen vor die Haustüre der größten Unternehmen der Welt. Mit 13 Unicorns im Portfolio hat es sich Plug and Play zur Aufgabe gemacht auf dem aktuellen Stand neuster Technik zu sein und Trends früh zu erkennen.

Trotz Pandemie setzen seine 14 Unternehmenspartner und Investoren weiterhin auf Innovation im Sinne von „jetzt erst recht“ und werden am 23. Februar die TOP10 Startups der Branchen Smart Cities und der Reise und Hotellerie für das Jahr 2021 in einer öffentlichen Veranstaltung begutachten.

