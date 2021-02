COVID-19-Antigen-Selbsttests: 4 Tipps für den Kauf hochwertiger Selbsttests

Wie Laien qualitativ hochwertige Tests erkennen können

Graz (OTS) - COVID-19-Antigen-Selbsttests sind derzeit sprichwörtlich in aller Nase. Aber welche Tests liefern besonders aussagekräftige und vor allem valide Test-Resultate? Schon 4 einfache, aber dennoch wesentliche Fragen beim Kauf können helfen, qualitativ hochwertige Produkte von anderen zu unterscheiden...

Die temporäre Verordnung des österreichischen Nationalrats ermöglicht den Verkauf von COVID-19-Antigen-Selbsttests an Laien. Bei der großen Auswahl an Produkten ist es jedoch schwierig den Überblick zu behalten und zu entscheiden, welches Produkt qualitativ am besten geeignet ist und ein möglichst valides Ergebnis liefert.

Es gibt jedoch eine Reihe von Merkmalen, die es einem jeden möglich macht die Qualität eines Tests festzustellen. Dr. Moritz Bubik, Eigentümer des Medizintechnik-Unternehmens technomed mit 40 Jahren Erfahrung, rät dazu, folgende 4 Fragen vor dem Kauf – z. B. in der Apotheke – zu stellen:

Ist der Test validiert?

Soll heißen: Die anerkannte Validierung eines europäischen Prüfinstituts (z.B. des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts) ist hier ein wesentliches Qualitätsmerkmal.

Soll heißen: Die anerkannte Validierung eines europäischen Prüfinstituts (z.B. des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts) ist hier ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Erkennt der Test auch Virusmutationen?

Das Produkt sollte über einen Nachweis zur Erkennung des N-Proteins verfügen.

Das Produkt sollte über einen Nachweis zur Erkennung des N-Proteins verfügen. Kann die Test-Abnahme einfach durchgeführt werden?

Zu dem jeweiligen Produkt sollte eine Studie und somit eine Gebrauchsanweisung vorliegen, die Laien ausdrücklich die Fähigkeit zur Abnahme bescheinigt.

Zu dem jeweiligen Produkt sollte eine Studie und somit eine Gebrauchsanweisung vorliegen, die Laien ausdrücklich die Fähigkeit zur Abnahme bescheinigt. Wie genau ist der Test?

Folgende Angaben/Werte sollten unbedingt immer ausgewiesen sein:

Sensitivität > 95 %

Spezifität > 98 %



Die Firma technomed beliefert mit ihren hochwertigen BOSON COVID-19-Antigen-Schnelltests mittlerweile neben dem österreichischen auch das deutsche Gesundheitsministerium.



Über technomed

Die technomed GmbH mit Sitz in Graz verfügt über rund 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Vertrieb medizintechnischer Produkte. www.technomed.at

Rückfragen & Kontakt:

Für Fotowünsche oder vertiefende Interviews kontaktieren Sie bitte:

Ing. Mag. PhDr. Moritz Bubik

Geschäftsführer technomed

Tel.: +43 316 71 6860

Mail: office @ technomed.at