„Bittere Tränen“ beim „Bergdoktor“ am 10. Februar

Neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Hans Sigl um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit „Bitteren Tränen“ bekommt „Der Bergdoktor“ in einer neuen Folge der beliebten ORF/ZDF-Serie am Mittwoch, dem 10. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu tun – denn die Stimmung am Gruberhof ist angespannt, nachdem Anne (Ines Lutz) von der Schwangerschaft erfahren hat. Außerdem braucht eine junge Patientin die ganze Aufmerksamkeit von Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl. Unter der Regie von Sascha Thiel sind in weiteren Rollen u. a. Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Simone Hanselmann, Austromime Julian Looman, Katharina Schlothauer und Philipp Moog zu sehen. Das Drehbuch stammt von Philipp Roth.

„Der Bergdoktor – Bittere Tränen“: 10. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2

Auf dem Gruberhof ist die Stimmung angespannt. Seit Anne (Ines Lutz) weiß, dass Franziska (Simone Hanselmann) von ihrem Ex-Freund Martin (Hans Sigl) schwanger ist, liegt die Hochzeit auf Eis. Martin will Anne nicht verlieren, aber auch für das Kind da sein. Zudem braucht eine junge Patientin seine ganze Aufmerksamkeit. Lara Wöhlert (Katharina Schlothauer) ist nach einem Burn-out eben erst an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt, als sie erneut zusammenbricht. Doch ihre Symptome sprechen gegen einen Rückfall ins alte Krankheitsbild. Da offenbart Lara Erschreckendes.

