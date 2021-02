Zattoo App in Österreich ab sofort auf Smart-TVs von LG verfügbar

Berlin/Wien/Zürich (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start in Österreich im Oktober letzten Jahres, ist der TV-Streaming-Anbieter Zattoo ab sofort auch auf vielen smarten Fernsehern von LG verfügbar. Die Zattoo App kann auf allen LG TV-Modellen ab 2016 genutzt werden. Zattoo baut damit seine technische Verfügbarkeit weiter aus.

TV-Streaming mit Zattoo ist ab sofort auch auf vielen smarten TV-Modellen (ab Baujahr 2016) von LG möglich. Besitzer eines LG Fernsehers schauen mit Zattoo ihr Fernsehprogramm beim Testsieger für die beste Bild- und Übertragungsqualität (Connect, Oktober 2020). Die Zattoo App kann schnell und einfach auf dem Smart-TV installiert werden. Bereits bestehende Zattoo-Nutzer können sich direkt anmelden und ihr Fernsehen wie gewohnt streamen. Neukunden können sich über den Webshop oder in der App auf dem Mobilgerät für ein Premium oder Ultimate Abo entscheiden. Vor allem letzteres bildet mit über 40 TV-Sendern in Full-HD, sieben Tage Replay und bis zu vier parallelen Streams eine vollumfängliche Alternative zum traditionellen TV-Empfang. Die Zattoo App unterstützt zudem die Magic Remote von LG, mit der man noch schneller mit dem Pointer durch die App auf dem Smart-TV navigieren kann.

„Für TV-Streaming-Angebote steigt die Bedeutung von Connected-TVs stetig. Die Mehrheit der Zattoo-Nutzer streamt ihr Fernsehen bereits auf dem großen Bildschirm. Mit der Verfügbarkeit der Zattoo App auf LG TV-Modellen bauen wir unsere technische Verfügbarkeit weiter aus und werden damit für noch mehr Haushalte eine einfach zu installierende Alternative zu traditionellen TV-Empfangswegen wie Satelliten- oder Kabel-TV“, so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo.

„Bei LG sind wir bestrebt, unseren Kunden das beste Entertainment-Angebot zu bieten“, erklärt Andreas Urbach, Head of Marketing Home Entertainment bei LG Electronics Deutschland. „Daher freuen wir uns sehr darüber, dass die neue Zattoo App ab sofort auf unseren Smart-TVs verfügbar ist und Konsumenten damit von einer noch größeren Vielfalt in bester Bildqualität profitieren.“

Neben LG ist Zattoo auch als TV-App für Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Google TV, Samsung und Panasonic Smart-TV sowie die Xbox verfügbar. Daneben kann Fernsehen mit Zattoo live und zeitversetzt auch auf dem Laptop oder PC über den Webbrowser sowie mobil über die App für alle gängigen Smartphones und Tablets gestreamt werden. Für die Nutzung muss die Zattoo App lediglich aus dem jeweiligen App Store heruntergeladen werden und kann dann sofort genutzt werden. Ganz ohne Satellitenschüssel, TV-Module, Decoder-Karten, Kabel, Boxen oder Freischaltung von Endgeräten.

Über Zattoo

Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit rund 3 Millionen Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt über 170 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. Mit Zattoo schauen Nutzer in Österreich über 70 TV-Sender in HD und Full-HD sowie eine Vielzahl an Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Daneben bietet Zattoo in seinen kostenpflichtigen Abonnements auch Funktionen für zeitversetztes Fernsehen sowie EU-weites Streaming an.Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als TV-as-a-Service-Plattform an. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc. ist ein globaler Innovator in Technologie und Fertigung mit 140 Niederlassungen und über 70.000 Mitarbeitern weltweit. Mit einem weltweiten Umsatz von 53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 besteht LG aus fünf Unternehmen - Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions und Business Solutions. LG ist ein weltweit führender Hersteller von Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen, Waschmaschinen und Mobilgeräten, einschließlich der Premium-Produkte LG SIGNATURE und LG ThinQ mit künstlicher Intelligenz. Die neuesten Nachrichten von LG finden Sie unter www.LGnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Österreich

Die Zweigniederlassung Österreich ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation, Haushaltsgeräten und Klimageräten vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz im Wiener Gasometer wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute mehr als 50 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in Österreich finden Sie unter www.lg.com/at.

Über LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment ist einer der führenden Hersteller von TV-Geräten, AV-Produkten, Monitoren, PCs und digitaler Beschilderungen sowie Werbedisplays. Das Unternehmen eröffnete mit zukunftsweisenden Technologien eine neue Ära von Innovation am TV-Markt. Dazu zählen 4K OLED TV mit der bahnbrechenden HDR Technologie und die intuitiven Betriebssysteme, die jedem User alle Vorteile von Smart TV nach Hause liefern. LG bekennt sich dazu, das Leben der Kunden auch in Zukunft mit innovativen Home Entertainment Produkten wie den preisgekrönten 4K OLED TVs, ULTRA HD TVs und webOS TVs weiter zu verbessern. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter lg.com.

