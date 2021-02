Heute Kundgebung Klinik Donaustadt - Wir sind #TeildesTeams

Studierende der Gesundheitsberufe erhalten großteils keine Impftermine entsprechend der Empfehlung zur Priorisierung des Nationalen Impfgremiums

Wien (OTS) - Wir Studierende der Medizin werden heute um 15.30 Uhr vor der Klinik Donaustadt eine polizeilich angemeldete Kundgebung abhalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen während und nach dem Studium verbessern müssen, wenn die Abwanderung von Absolvent_innen in Österreich verhindert werden soll. Zudem muss das Hin und Her, wer für die Covid19-Impfung der Studierenden verantwortlich ist, beendet werden und die Studierenden in klinischen Praktika müssen entsprechend der Priorisierungsempfehlung des Nationalen Impfgremiums, wie alle anderen Mitarbeiter_innen der Gesundheitsberufe einen Covid19-Impftermin erhalten.

Den Hintergrund und unsere Position finden Sie hier:

https://oehmedwien.at/wir-sind-teildesteams/

