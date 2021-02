ORF Vorarlberg erhält Österreichisches Umweltzeichen

Bundesministerin Leonore Gewessler würdigt auch zusätzliches Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Wien (OTS) - Der ORF Vorarlberg ist nun Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens für „Green Producing“ und hat dabei eine Vielzahl ökologischer Kriterien umgesetzt. Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn wurden in den Bereichen Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in den vergangenen Jahren ebenfalls umfangreiche Optimierungen vorgenommen. Bundesministerin Leonore Gewessler hat dafür den ORF Vorarlberg persönlich im Rahmen einer Auszeichnung am 8. Februar 2021 unter Einhaltung sämtlicher Corona-Auflagen gewürdigt.

Umstellung auf „Green Productions“ im TV-Bereich

Bisher wurden die TV-Sendungen „Advent in Vorarlberg“ 2019 und 2020 als umweltverträgliche Produktionen nach dem Österreichischen Umweltzeichen „Green Producing“ umgesetzt. Dabei kommen sämtliche Mitwirkende in Fahrgemeinschaften zum Drehort oder benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Fürs Aufnahmeteam sind E-Autos im Einsatz. Das Catering am Set setzt nur auf heimische Produkte und funktioniert ohne Müll. Auch bei Schminkutensilien wird auf Recyclingprodukte geachtet. Die Dekoration besteht vorwiegend aus Naturmaterialien oder wiederverwendbaren Gegenständen, Sendungskopien werden nur per Download und ohne Sticks oder DVD verbreitet.

Reduktion und Optimierung von Energie

Beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg gibt es eine erneuerte Gebäudehülle mit einer Isolierfassade, um den Energieverbrauch zu senken. Im Zuge der Klimaanlagensanierung konnten Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent erzielt werden. Durch Nutzung von Abwärme aus IT- und Klimatechnik wurde durch Einbau von Wärmepumpen ein wesentlicher Anteil der Heizenergie zurückgewonnen. Ein Anschluss ans regionale Fernwärmenetz ersetzte den gesamten Erdgasbedarf. Die Beleuchtung wird fortlaufend auf moderne und energiesparende LED-Technik umgestellt.

Gelebte Biodiversität

Im Außenbereich liegt der Fokus auf naturverträglichen Bepflanzungen. Bei der Sanierung von Garagendach und Betriebshof-Auffahrtsrampe wurden Monokulturen entfernt und durch nachhaltigere Bepflanzungen ersetzt. Naturbelassene Blumenwiesen als Bienenweiden ergänzen die Pflanzen- und Artenvielfalt.

Nachhaltige und ressourcensparende Beschaffung

Zur Reduktion des Papierverbrauchs wurden alle Arbeitsplätze von Desktop auf Laptop mit digitalen Workflows und Videokonferenzen umgerüstet. Gezieltere Beschaffung ermöglicht eine laufende Reduzierung der Abfallströme. Auftragsvergaben erfolgen wenn möglich an regionale Handwerksbetriebe und Unternehmen, so wurden etwa bei Kantinen- und Studio-Sanierung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg hauptsächlich heimische Materialien verwendet.

Steigerung umweltfreundlicher Mobilität

Die Mitarbeitenden des ORF Vorarlberg nutzen gerne den öffentlichen Nahverkehr. Stadt- und Landbushaltestelle direkt vor der Tür und eine S-Bahn-Station in nur einer Minute Entfernung sind dabei sehr hilfreich. Für Radfahrer wurden absperrbare überdachte Fahrradstellplätze mit Luftpumpstation und Werkzeugecke eingerichtet. Auch eine E-Ladestation für Pkw ist bereits in Betrieb.

Zukunft bringt weitere innovative Technologien

In naher Zukunft ist die Einrichtung einer öffentlichen E-Tankstelle mit dem Umstieg auf eine E-Flotte vorgesehen. Angeschafft werden im Rahmen der E-Mobilität E-Autos, E-Scooter und E-Bikes.

Viele Handelnde ermöglichen neue Wege

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin: „Wir alle müssen unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Unternehmen wie der ORF Vorarlberg können ganz viele konkrete Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, z. B. im Rahmen einer Umweltzeichen-Zertifizierung oder auch mit Umweltmanagement-Systemen wie EMAS oder aber durch Teilnahme an den Klimaaktiv-Programmen. Eine klimafreundliche Zukunft zu schaffen, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Das Österreichische Umweltzeichen unterstützt seit 30 Jahren Unternehmen dabei, Produkte und Dienstleistungen umweltfreundlich zu gestalten. Wir brauchen Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Handeln, um der Klimakrise aktiv gegenzusteuern und gleichzeitig für eine gute Zukunft für uns alle sorgen zu können.“

Alexander Wrabetz, ORF-Generaldirektor: „Als verantwortungsbewusstem, öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen sind für den ORF Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit entscheidende Zukunftsfragen. 2007 haben wir das Thema Nachhaltigkeit bereits in unserer Unternehmensstrategie verankert. Ich freue mich über die Anerkennung, dass der ORF Vorarlberg diesem Auftrag vorbildlich gerecht wird.“

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die persönliche Auszeichnung sämtlicher Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Bemühungen durch Bundesministerin Leonore Gewessler ehrt uns besonders. Beim ORF Vorarlberg werden innovative Technologien großgeschrieben und deshalb werden wir weiter künftig umweltfreundliche Maßnahmen setzen, um unseren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz auch in medialer Vorbildfunktion zu leisten.“

Pius Strobl, Leiter Corporate Social Responsibility im ORF:

„Nachhaltigkeit und klimafreundliche Produktion unseres Programms ist ein Prozess, eine Reise, auf die wir uns vor mehr als zehn Jahren begeben haben. Nach dem Song Contest als Green Event setzen wir jetzt Schritt für Schritt Green Producing als Standard im Unternehmen um. Ich gratuliere dem ORF Vorarlberg recht herzlich zur Auszeichnung!“

Anita Malli, Beauftragte für Nachhaltigkeit im ORF: „Die großen Herausforderungen im Umweltbereich, die Klimakrise und der Ressourcenverbrauch werden den ORF auch in den nächsten Jahren stark fordern und uns weitere Veränderungen in unserer Arbeitsweise abverlangen. Der ORF Vorarlberg hat sich in den vergangenen Jahren schon intensiv mit nachhaltiger Produktion von Programm beschäftigt und die Weichen in Richtung Green Producing gestellt. Ich freue mich über die Vorreiter/innen in unserem westlichsten Bundesland, die für uns alle inspirierend sind. Gemeinsam werden wir Nachhaltigkeit im ORF weiter vorantreiben.“

