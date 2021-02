eLearning-Plattform “eyeLearn” bietet Schulen Unterstützung an

Unser Ziel ist es, in Zukunft jedem Menschen in dem Themengebiet, in dem er vor Herausforderungen steht, mit unseren Lernvideos und Materialien zu helfen und den Lernprozess positiv zu unterstützen. Mathias Hillebrand, Gründer von eyeLearn

Gmunden (OTS) - Aufgrund der aktuell herausfordernden Situation bietet die Lernplattform “eyeLearn” den Gymnasien, Mittelschulen und Handelsakademien ein Unterstützungsangebot mit Vollzugriff auf über 1.000 Lernmaterialien (Lernvideos, Downloads, und ab März: Online-Prüfungen).

Die österreichische Online-Lernplattform eyeLearn ging am 18. Mai 2020 in Gmunden an den Start. Schüler aller Altersklassen sowie Lehrer und Wissbegierige sind die Zielgruppe des Online-Unternehmens. Die Lerninhalte der Schulen werden exakt nach Lehrplan, je Schultyp und je Schulstufe durch zahlreiche Lernvideos übersichtlich veranschaulicht und auf verständliche Art und Weise den Nutzern zur Verfügung gestellt. Diese Lernmaterialien werden wöchentlich erweitert.

Ein weiterer Bereich der Online-Plattform sind aufbauende Kurse. Diese beinhalten verschiedene Softwareprogramme, wie z.B.: Microsoft 365, decken Bereiche ab wie z.B.: das Bewerbungsverfahren und in Zukunft auch die Fragen der Jungunternehmer wie z.B.: Businessplan, Online-Marketing & Vertrieb. Das Ziel ist es, den Nutzern den professionellen Umgang zu erklären und aufbauend beizubringen.

Mathias Hillebrand, Gründer von eyeLearn:

“ Unser Ziel ist es, in Zukunft jedem Menschen in dem Themengebiet, in dem er vor Herausforderungen steht, mit unseren Lernvideos und Materialien zu helfen und den Lernprozess positiv zu unterstützen. ”

Um in dieser herausfordernden Zeit eine Unterstützung zu liefern, bietet eyeLearn allen Schulen eine einfache, kostengünstige und effiziente Lösung (ab 1€ pro Monat je Schüler) des bestehenden Partnerprogramms, für die Anwendung von eyeLearn an den Schulen, sowie bei den Schüler*Innen und Lehrer*Innen zuhause.

Diese Lösung steht im Einklang mit den bereits verwendeten Kommunikationsplattformen MS Teams und Moodle.

Jede interessierte Schule kann über www.eyeLearn.at unter “Partnerprogramm” Kontakt aufnehmen, um uns kennenzulernen und die Unterstützung gemeinsam aufzusetzen.

Haben Sie offene Fragen oder Anliegen? Kontakt aufnehmen

Rückfragen & Kontakt:

Mathias Hillebrand

Gründer und Geschäftsführer

E-Mail: mh @ eyelearn.at

Telefonnummer: 0660 158 39 79

Webseite: www.eyeLearn.at