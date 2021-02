Junge Generation präsentiert sich mit neuem Logo und neuer CI

Wien (OTS/SK) - Nach Abhaltung eines offenen Wettbewerbs mit fast 20 Logoeinsendungen und einer breiten Einbindung der JGlerInnen am neuen Design präsentiert die Junge Generation ihr neues Logo. Dieses wird von allen Landes-, Bezirks- und Ortsorganisationen der JG übernommen und garantiert damit eine einheitliche CI der Jungen Generation. Ebenso werden in Zukunft die Social Media-Auftritte der Jungen Generation in neuem Design zu sehen sein. „Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, ein einheitliches Logo für alle Organisationen der Jungen Generation zu gestalten. Die breite Beteiligung und der offene Wettbewerb haben sich als der richtige Weg erwiesen, nicht nur ein tolles Logo zu erhalten, sondern auch die Einbindung vieler JGlerInnen zu ermöglichen. Die unzähligen positiven Rückmeldungen seit der Umstellung am Freitag sind für uns der beste Beweis dafür, hier vieles richtig gemacht zu haben“, so JG-Bundessekretär Moritz Hoflacher am Montag. ****

Besonderen Dank richtet die JG an ihren Logodesigner, welcher auch für die neue Social Media-CI verantwortlich ist, und an die Illustratorin Miki Okamura (mikiokamura.com) für die tolle Umsetzung.

SERVICE: Link zur JG-Homepage: https://jg.spoe.at

Brandmanual zum Downloaden: https://jg.spoe.at/downloads/

