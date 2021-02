Salzburger Verkehrslandesrat: Lassen uns von ÖBB nicht erpressen

Stefan Schnöll fordert nach Ö1-Mittagsjournal Machtwort von Verkehrsministerin Gewessler in Causa Weststrecke

Salzburg (OTS) - "Wir lassen uns von der ÖBB nicht erpressen. Das Staatsunternehmen schrieb auch in Corona-Zeiten schwarze Zahlen. Wir erwarten uns daher, dass in dieser für alle schwierigen Zeit auch nicht rentable Verkehre von der ÖBB weiter gefahren werden. Verkehrsministerin Leonore Gewessler muss hier ein Machtwort sprechen. Als Eigentümervertreterin der ÖBB ist das sehr wohl ihre Aufgabe. Das machen wir Länder bereits seit Beginn der Krise. Alleine der Salzburger Verkehrsverbund musste 2020 Verluste von rund 11 Millionen Euro hinnehmen. Ich sehe es als unsere Verantwortung, den Öffentlichen Verkehr für die vielen Pendler aufrecht zu erhalten. Das sollten auch die ÖBB und die Eigentümervertreterin Gewessler so sehen", so Schnöll.

Weil die Verkehre in den Bundesländern - wie zum Beispiel in Salzburg - meist brutto bestellt sind, profitieren die ÖBB nebenbei voll und ganz von den bestellten Regionalverkehren. "Die Verkehrsverbünde in den Bundesländern stellen den gesamten Fahrplan auch in Corona-Zeiten bereit und übernehmen das volle Erlösrisiko. Die einzelnen Verkehrsunternehmen - vor allem die ÖBB - profitieren davon massiv. Es liegt daher in der eigenen Verantwortung der ÖBB als Anbieter des Fernverkehrs die Verkehre weiterhin bereitzustellen. Die staatssubventionierte ÖBB muss hier in Bewegung kommen oder notfalls von Verkehrsministerin Gewessler gebracht werden", hält Schnöll fest und ergänzt: "Das Angebot im Fernverkehr soll nicht nur bereitgestellt werden, wenn große Gewinne erzielt werden können, sondern auch in einer Pandemie, wo durch das gleiche Angebot die Ansteckungsgefahr vermindert werden kann. Das liegt zur Gänze in der Verantwortung des Verkehrsministeriums."

