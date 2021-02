FPÖ – Hafenecker: Nationalratspräsident Sobotka und die ÖVP müssen in die Politik-Quarantäne geschickt werden!

Die Doppelzüngigkeit des Nationalratspräsidenten spottet jeder Beschreibung!

Wien (OTS) - „Wenn Wolfgang Sobotka die Ablehnung der Gesichtsmasken als „frivol“ bezeichnet, dann wäre es höchst an der Zeit, dass er sein eigenes Verhalten beziehungsweise das Verhalten seiner ÖVP-Abgeordneten reflektiert. Denn er, Sobotka, sitzt stundenlang als Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses ohne Maske im Präsidium. Unabhängig der inhaltlichen Kritikpunkte, die seine Vorsitzführung ohnehin höchst zweifelhaft erscheinen lassen, wäre es für Sobotka spätestens jetzt von Nöten, sich selbst in Politikquarantäne zu begeben“, so heute der FPÖ-Fraktionsvorsitzende des Ibiza-Untersuchungsausschusses NAbg. Christian Hafenecker in einer Stellungnahme.

„Die Sobotka Quarantäne wäre nicht nur ein Zeichen der Selbstkritik, analog zu den sogenannten Corona-Hygienemaßnahmen sollte die ÖVP in Österreich in den kompletten Politik-Lockdown geschickt werden. Damit wären nämlich den politischen Hygienemaßnahmen soweit genüge getan, sodass die Republik wieder ein Stück freier atmen kann. Politische Einflussnahme im Justizbereich, Amtsmissbrauch im Innenministerium und drohender Staatsbankrott durch Finanzdilettantismus könnte damit jedenfalls hintangehalten werden“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at