Nachhaltiges Wirtschaftswachstum im Vordergrund

Wien (OTS) - Weltweit erlebte die Wirtschaft im Jahr 2020 enorme Rückschläge. Die Pandemie zeigt, welche Auswirkungen die Menschheit auf die Umwelt hat und ein nachhaltig gestalteter wirtschaftlicher Aufschwung ist laut Experten alternativlos. Sauberere Luft und ein effektives Abfallmanagement werden als Beispiele genannt, um Wirtschaftswachstum zu generieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit von Bevölkerungen gegenüber globalen Pandemien zu verbessern. Digitale Technologien können dabei einen großen Beitrag leisten: Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen in diversen Branchen, die Nutzung von Big Data bis hin zu IoT-Lösungen und sinnvolle Nutzung von erneuerbaren Energien durch den Einsatz von Artificial Intelligence, sind nur wenige Beispiele dafür.

„ Wir glauben fest daran, dass Technologie zum Wohl unseres Planeten in unserem einzigen Zuhause, eingesetzt werden muss “, sagte Catherine Chen, Senior Vice President und Vorstandsdirektorin von Huawei. Sie betont dabei, wie wichtig es ist, sich gegen den Klimawandel einzusetzen und zeigt auf, welchen Beitrag von Huawei durch nachhaltige IKT-Lösungen leisten will, um ambitionierte Klimaziele zu erreichen. „ Ich habe volles Vertrauen nicht nur in unsere Fähigkeit, die Technologie voranzutreiben, sondern auch in unsere Fähigkeit und Entschlossenheit gemeinsam mit der globalen Bevölkerung, eine harmonische Beziehung zur Natur aufzubauen “, erklärte sie.

Pariser Klimaziele an oberster Stelle

Im Einklang mit dem Pariser Abkommen, das die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt, verpflichtet sich Huawei, seine Umweltauswirkungen in der Produktion, im Betrieb und im gesamten Lebenszyklus seiner Produkte und Dienstleistungen zu minimieren. Als Teil des Engagements für innovative Technologie für einen besseren Planeten will Huawei zusätzlich Ressourcen sparen und jene Industrien vorantreiben, die für eine kohlenstoffarme Zukunft sorgen.

Am 20. Januar 2021 beteiligte sich Huawei als Veranstaltungspartner an der Organisation der virtuellen Konferenz ELEVATE. Diese diente als Plattform für die Gestaltung der nachhaltigen Wirtschaftserholung Asiens. An der Veranstaltung nahmen Redner von Regierungen und internationalen Organisationen aus dem asiatisch-pazifischen Raum teil.

„ Im Fokus unserer Veranstaltung standen die Herausforderungen und Chancen eines Aufschwungs nach der Coronapandemie. Wir dürfen dabei aber niemals die dringenden Anforderungen des Klimawandels und anderen ökologischen Erfordernissen vergessen! Mit der Veranstaltung zeigen wir auf, dass nachhaltiges Wachstum durch engagierte Partnerschaften zwischen Regierungen, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen möglich ist “, sagte Richard Welford, Senior Advisor bei ELEVATE.

