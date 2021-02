„Das Flammenmädchen“ im Visier von Reinsperger und Rubey

Dreharbeiten zu drittem Salzburger ORF-Landkrimi

Wien (OTS) - Nach „Drachenjungfrau“ und „Das dunkle Paradies“ ist es nun „Das Flammenmädchen“, das dem Salzburger Landkrimi-Duo Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey seit Dienstag, dem 2. Februar 2021, so manches Rätsel aufgibt. Bei den aktuellen Dreharbeiten zum neuesten Film der beliebten ORF-Reihe stellt eine Serie von Brandanschlägen das Duo vor eine neue Herausforderung. Neben Reinsperger und Rubey stehen in weiteren Rollen des von ORF und ZDF koproduzierten Spielfilms u. a. auch Annika Wonner, Nils Arztmann, Simon Schwarz, Bettina Ratschew, Julia Rajsp, Christine Ostermayer, Christina Trefny, Peter Strauss, Thomas Mraz und Gerhard Greiner vor der Kamera. Regie führt zum dritten Mal bei einem Salzburger Landkrimi Catalina Molina. Für das Drehbuch zeichnet nach „Das dunkle Paradies“ erneut Sarah Wassermair verantwortlich (unter Mitarbeit von Catalina Molina und nach Motiven und Figuren von Manfred Baumann). Gedreht wird voraussichtlich bis Anfang März vorwiegend an Motiven im Salzburger Pongau. Zu sehen ist „Das Flammenmädchen“ voraussichtlich 2021 in ORF 1.

Mehr zum Inhalt

Erst brennen Scheunen, dann geht ein altes Haus in Flammen auf. Seit Monaten folgt ein Brandanschlag dem nächsten. Ein Feuerteufel, den alle fürchten und niemand fassen kann, treibt sein Unwesen. Und schließlich wird in den ausgebrannten Trümmern eines verlassenen Hauses eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche gefunden. Absicht oder Zufall? Franzi Heilmayr (Stefanie Reinsperger) und Martin Merana (Manuel Rubey) vom LKA glauben an den Zufall – bis die Indizien plötzlich in eine ganz andere Richtung weisen. Und von dort geht nach wie vor tödliche Gefahr aus.

„Das Flammenmädchen“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und epo-film mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

