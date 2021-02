WASABY - erste kostenlose Gesundheits-App für junge Leute erhältlich

Die Association of European Cancer Leagues (ECL) hat am 4. Februar 2021 die mobile Lernapp WASABY vorgestellt. Die App ist kostenlos in allen bekannten App-Stores auf Deutsch erhältlich.

Brüssel/ Wien (OTS) - Die Association of European Cancer Leagues (ECL) hat am 4. Februar 2021 die mobile Lernapp WASABY vorgestellt. Die mobile Applikation soll Jugendliche auf die Bedeutung eines gesunden Lebensstils für die Krebsprävention aufmerksam machen. Die Zielgruppe sind junge Menschen in ganz Europa zwischen 14 und 19 Jahren. Ein Teil der Gesundheitsprobleme junger Menschen in ganz Europa hängt mit ihrem Lebensstil und Risikoverhalten, wie Alkohol- und Tabakkonsum sowie Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel, zusammen. Jugendliche sind auch häufig wenig aufgeklärt über Risikofaktoren und haben oft keinen Zugang zu verlässlichen Informationen über einen gesunden Lebensstil.

Digitale Instrumente, könnten laut der Weltgesundheitsorganisation, eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von nicht übertragbaren Krankheiten spielen. Insbesondere Applikationen für Smartphones können die Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen verbessern. WASABY ist bislang die erste Applikation ihrer Art. Ihre Benutzer können anhand der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse herausfinden, wie sie ihr persönliches Krebsrisiko senken können. Die App besteht aus 10 interaktiven Modulen, die gängige Mythen zur Krebsprävention aufgreifen. Jedes Modul enthält Videos, praktische Empfehlungen und interaktive Tests. Fortschritte und Quizergebnisse können mit Freundinnen und anderen Spielerinnen geteilt werden. Zusätzlich werden am Ende jedes Moduls Belohnungsabzeichen freigeschaltet. Eine internationale Rangliste der „Top-Lernenden“ in ganz Europa wird erstellt. Diese Funktionen fördern den Wettbewerbsgeist, das Erfolgserlebnis und die wiederholte Nutzung der App.

Die Association of European Cancer Leagues (ECL) ist die einzige gemeinnützige, europaweite Dachorganisation mit dem Ziel, 30 nationale und regionale Krebshilfen im Engagement für ein krebsfreies Europa zu vereinen.

