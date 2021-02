Erfolgsgeschichte ayoka – Startup schafft mit TikTok Kampagne von Corvis den Ausverkauf im Handel

Nach der erfolgreichen Kampagne der Agentur Corvis für das Good Mood Drink Startup ayoka geht man ab sofort in der Vermarktung von TikTok Kampagnen samt Influencer Netzwerk gemeinsame Wege

Wien (OTS) - Als einer der ersten offiziellen TikTok Marketing Partner Österreichs setzt das Team der Wiener Performance Marketing Agentur Corvis bereits seit vergangenem Jahr Kampagnen auf TikTok um. Ende 2020 war die TikTok Kampagne für das Startup ayoka so erfolgreich, dass innerhalb kürzester Zeit der gesamte Good Mood Drink in ganz Österreich ausverkauft war. Der Case von ayoka in Österreich ist eine der ersten TikTok Erfolgsstories die zeigt, dass auf dem innovativen Channel mit smarter Werbung sowohl Reichweite generiert als auch Umsatz gemacht wird „Wir haben Anfang 2020 das Potential von TikTok erkannt und haben im Frühjahr mit organischen Postings begonnen“, erinnert sich Philip Lanz, der Mitbegründer und Geschäftsführer von ayoka, heute. „Es war uns von Anfang an wichtig, hier Video-Content einzusetzen, der sich nahtlos in den TikTok Feed eingliedert und absolut nicht werblich wirkt.“



Nach den ersten erfolgreichen Kooperationen mit etablierten TikTok Influencern hat ayoka bewusst den Schritt gemacht, sich im Frühjahr 2020 mit Corvis einen erfahrenen Performance Marketing Partner an Board zu holen. „Bei der Entwicklung der ayoka Kampagnenstrategie war es uns wichtig, einen guten Mix aus organischem Content, Influencer Videos und Paid Ads zu schaffen“, erzählt Stefan Teubel, Digital Director Europe von Corvis. „Im zweiten Schritt haben wir die Zielgruppen, die mit ayoka interagiert haben, mit verkaufsfördernden, aber nicht werblichen TikTok Videos und konkreten Angeboten angesprochen.“

Der Online-Verkauf von ayoka insgesamt hat sich im Zeitraum Juni bis August im Vergleich zu März bis Mai 2020 um etwa das Dreifache gesteigert. Bei einzelnen Retail Partnern hat sich der Verkauf von August auf September vergangenen Jahres um mehr als 60% gesteigert, bis letztendlich Ende 2020 der gesamte Dosenbestand in Österreich im Handel und im Lager restlos ausverkauft war.

Zu Beginn des Jahres 2021 hat sich Corvis mit den beiden ayoka-Gründern Philip Lanz und Sebastian Raber zusammengeschlossen und eine integrierte TikTok Kampagnen Unit ins Leben gerufen, um Unternehmen ganzheitlich bei deren TikTok Werbeauftritt zu unterstützen. „Wir bieten mit der Kombination aus Strategieentwicklung, Kampagnenmanagement, Creative Entwicklung von performanten TikTok Videos und unserem eigenen Influencer Netzwerk alles aus einer Hand an“, erklärt Stefan Teubel. „Wir bewegen uns schon seit einem Jahr in der Influencer Community von TikTok, sind im gleichen Alter wie die meisten TikTok User und wissen bestens, welche TikTok Videos funktionieren und welche nicht“, ergänzt Philip Lanz.

Über Corvis

Corvis ist eine international agierende Performance Agentur mit Sitz in Wien. Die von Martin Siuda, Markus Siuda und Nick Langer im Jahr 2014 gegründete Agentur bietet datengetriebenes Performance Marketing in den Bereichen B2B und B2C. Corvis punktet hier mit einer Kombination aus Unternehmensberatung und Onlinemarketing mit Fokus auf messbare Ergebnisse. Das Team betreut neben ayoka und anderen Startups sowohl größere Brands wie Ärzte ohne Grenzen, Swarovski und den Investment Punk alsauch zahlreiche Media- & Werbeagenturen.

