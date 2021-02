Neues ÖIF-Angebot: Täglich online Deutsch lernen für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus

Neue fachspezifische Deutschkurse täglich für Migrant/innen im Gastgewerbe / Integrationsministerin Raab: „Zeit während der coronabedingten Schließungen zum Deutschlernen nutzen“

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien (WKW) ein neues kostenloses Angebot fachspezifischer Online-Deutschkurse für Beschäftigte und Arbeitsuchende in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus an. In den täglichen Kursen können die Teilnehmer/innen ihre branchenspezifischen Sprachkenntnisse anhand von praxisorientierten Beispielen und Übungen gezielt erweitern und vertiefen. Integrationsministerin Raab: „Migrantinnen und Migranten, die im Gastgewerbe arbeiten oder dort eine Beschäftigung suchen, können die Zeit während der coronabedingten Schließungen der Gastronomiebetriebe dafür nutzen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und gezielt ihren einschlägigen Wortschatz zu vertiefen. So unterstützen wir Migrantinnen und Migranten in Österreich dabei, ihre Qualifikationen für die Zeit nach dem Lockdown auszubauen.“ Die Onlinekurse werden gezielt berufsbegleitend angeboten und sollen auch nach Wiedereröffnung der Gastronomie zur Verfügung stehen. Franz Wolf, Direktor des ÖIF: „Der ÖIF hat während der coronabedingten Einschränkungen sein Angebot an online verfügbaren Integrationsmaßnahmen stark ausgebaut. Mit dem neuen Deutschlernangebot für die Gastronomie haben Zuwander/innen eine weitere Möglichkeit, von zu Hause aus ihre fachspezifischen Deutschkenntnisse zu verbessern – und damit auch ihre Chancen am Arbeitsmarkt.“ Der Bedarf von Seiten der Betriebe sei groß, betont Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie der WKW: „Die derzeitige Situation zu nutzen, um interessierten Personen ein Angebot zu bieten, ihre berufsspezifischen Sprachfähigkeiten zu verbessern bzw. einen Arbeitsmarkteinstieg zu ermöglichen, ist nicht nur für die Teilnehmer/innen von Vorteil, sondern kommt natürlich auch den 9.000 Gastronomiebetrieben in Wien zu Gute – hier werden stets engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt!“

Migrant/innen profitieren von zusätzlichem Lernangebot

Die branchenspezifischen Online-Deutschkurse für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus finden täglich von Montag bis Freitag von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr zu wechselnden inhaltlichen Schwerpunkten statt. Qualifizierte ÖIF-Lehrkräfte sprechen in Echtzeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Fachvokabular wie unterschiedliche Geräte und Utensilien oder Speisen, Zutaten und Getränke werden genauso vermittelt wie spezifische Redewendungen für den Umgang mit Gästen und Kund/innen. Beim Üben typischer Kommunikationssituationen kann dieses Wissen direkt im Kurs angewendet und gefestigt werden. Die Teilnehmer/innen bekommen praxisnahe vermittelt, wie sie Kund/innen und Gäste fachgerecht beraten, bedienen und auf unterschiedliche Rückmeldungen reagieren. Dabei geht es um Lob ebenso wie um herausfordernde Situationen: Wie reagiert man professionell auf Beschwerden? Wie geht man mit Kritik um?

Information über Berufsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten

Durch die Onlinekurse sollen nicht nur die Deutschkenntnisse verbessert werden, berichtet Daniela Berger, Leiterin des Bereichs Sprache im ÖIF: „Wir informieren in den Kursen auch über Berufsalltag und Tätigkeitsfelder. Wie schaut ein Alltag im Restaurant oder im Housekeeping aus? Was haben Bäcker/innen, Baristas oder Kellner/innen tagtäglich zu tun? Wir vermitteln den Teilnehmer/innen Wissen über die diversen Beschäftigungsmöglichkeiten in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie um ihnen vor Augen zu führen, dass es in diesem Sektor viele unterschiedliche Chancen und Optionen für sie gibt.“ Auch Themen wie Unterschiede zwischen vegetarischer und veganer Ernährung oder die Bedeutung von Allergenen in Speisekarten werden aufgegriffen. Zusätzlich wird in den Kursen Wert darauf gelegt, arbeitsrechtliches Grundlagenwissen (Arbeitsverträge, Brutto- vs. Nettoeinkommen usw.) zu vermitteln.

Das Angebot richtet sich an Personen mit dem Sprachniveau A2/B1, die entweder bereits eine Tätigkeit in der Gastronomie ausüben oder sich für eine Beschäftigung in der Branche interessieren. Das Angebot soll auch nach Wiederaufnahme des Regelbetriebs zu branchenüblichen Pausenzeiten angeboten werden, um eine möglichst breite Teilnahme zu ermöglichen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen sowie den Kursplan finden Sie hier: www.sprachportal.at

Umfassendes digitales ÖIF-Lernangebot

Auf www.sprachportal.at, der Online-Plattform des Österreichischen Integrationsfonds, stehen zahlreiche kostenlose Lernmaterialien, Arbeitsblätter, interaktive Übungen, Lernvideos, Podcasts und Hörbeiträge zur Verfügung, um selbstständig Deutsch üben und erworbene Sprachkenntnisse vertiefen zu können. Auch die interaktive Prüfungsvorbereitung ist über die Plattform möglich. Deutschlernende finden eine breite Auswahl an Online-Tests und Musterprüfungen für unterschiedliche Sprachniveaus. Neben Kursen zu den Schwerpunkten Gastronomie, Hotellerie und Tourismus finden sich auf dem Sprachportal weitere zahlreiche Onlinekurse mit zertifizierten Trainer/innen für die Sprachniveaus A1 bis B1. an denen im vergangenen Jahr rund 45.000 Personen teilnahmen.

