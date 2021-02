ÖH fordert sofortige Freilassung von österreichischem Studierenden Ahmed Samir Abdelhay Ali

Der Student der Central European University in Wien ist seit einer Woche in Ägypten in Haft.

Wien (OTS) - Ahmed Samir Abdelhay Ali, ein Master Student an der Central European University in Wien, wurde am 1. Februar 2021 von der Polizei in Kairo festgenommen. Der 29-jährige kehrte für die Ferien nach Ägypten zu seiner Familie zurück und wurde dort zu einem Verhör vorgeladen. Er galt eine Woche lang als verschwunden und wurde in dieser Zeit mehrmals verlegt und gefoltert. Inzwischen konnte er wieder lokalisiert werden und Kontakt zu seinem Anwalt aufnehmen. Ihm wird der Beitritt einer terroristischen Organisation, die Veröffentlichung von Fake-News und die Erstellung eines Fake-Profils zur Verbreitung von Fake-News unterstellt. Seine Haftstrafe wurde auf 15 Tage mit der Option auf Verlängerung für unbestimmte Zeit festgesetzt.

„Es kann nicht sein, dass andere Staaten grundlos österreichische Studierende festnehmen, sie foltern und auf unbestimmte Zeit inhaftieren,“ so Sabine Hanger, Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.



Die Menschenrechtslage in Ägypten ist besorgniserregend. Umso mehr setzt sich die ÖH bei den heimischen und ausländischen Behörden für die Freilassung des Betroffenen ein. Referent für internationale Angelegenheiten Antonio Nedić dazu: „Die Verhaftung von Ahmed ist ein Beispiel für eine Systematik von Bedrohung und Einschüchterung durch die ägyptischen Behörden, die sich gegen Forscher_innen und wissenschaftliche Arbeiten richtet.”

Es sei nicht das erste Mal, dass ein Student in Ägypten festgenommen wurde, in den letzten Jahren wären vermehrt Berichte diesbezüglich eingegangen. “Erst vor einem Jahr wurde Patrick George Zaki, ein ägyptischer Student an der Universität von Bologna während seiner Ferien in Ägypten von der Polizei in Haft genommen, in der er sich bis heute befindet”, so Nedić weiter. Zaki werden dieselben Vergehen unterstellt. Auch seine Haftstrafe wurde ursprünglich auf 15 Tage gesetzt.



Die Österreichische Hochschüler_innenschaft fordert gemeinsam mit der CEU Student Union die sichere Rückkehr von Ahmed nach Wien, damit er sein Studium weiter fortsetzen kann. “Dass österreichische Studierende in fremden Ländern ohne Rechtsgrund festgenommen und festgehalten werden, ist ein untragbarer Zustand. Die Menschenrechte sind universal gültig und müssen durchgesetzt werden. Daher ist es uns ein Anliegen, diese Causa an die Öffentlichkeit zu bringen“, so Hanger abschließend.



