DEICHMANN Österreich startet große Lehrlingskampagne

Bis zu 50 Lehrstellen sollen im Einzelhandel besetzt werden

Wien (OTS) - WIEN, 8. Februar 2021. Seit über 20 Jahren bildet DEICHMANN Österreich erfolgreich Lehrlinge aus. Europas größter Schuheinzelhändler sucht 2021 gemeinsam mit dem Tochterunternehmen MyShoes bis zu 50 Jugendliche, die sich drei Jahre lang zum Verkaufsprofi ausbilden lassen wollen.



Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2021/2022 läuft: Lernbereit, kommunikativ und engagiert – so sollen die Bewerberinnen und Bewerber sein, die „von Kopf bis Schuh“ auf DEICHMANN stehen. Europas größter Schuheinzelhändler öffnet seinen Nachwuchskräften viele Türen: Möglichkeit der Lehre mit Matura, Zusatzausbildung „Digitaler Verkauf“ und das Talent-Programm vom Lehrling zur Filialleitung. Zusätzlich zu den üblichen Benefits bietet DEICHMANN einen geburtstagsfreien Tag, ein Paar Willkommensschuhe nach freier Wahl sowie laufend Rabatte und Gutscheine für das gesamte Deichmann-Sortiment.



Die Lehrausbildung bei Europas Nr. 1 im Schuhhandel

Innovative Trainingskonzepte und -methoden, wie beispielsweise der „Blended-Learning Ansatz“, stellen zeitgemäßen und nachhaltigen Wissenserwerb sicher. Im August 2021 erwartet die angehenden Verkaufsprofis ein abwechslungsreiches Onboarding: Neben einem Training-on-the-job in ihren Ausbildungsfilialen erhalten die Lehrlinge im Starter-Training wichtige Informationen rund um das Unternehmen und den Ablauf der Ausbildungszeit sowie das notwendige Basiswissen, um gut durchzustarten.

DEICHMANN als Lehrausbilder kennenlernen



Interessierte können sich schon im Vorfeld einen Eindruck von DEICHMANN als Ausbildungsbetrieb verschaffen und die “Digitalen Tage der offenen Tür“ am 16.02.2021 und 23.02.2021 besuchen. Es besteht die Möglichkeit sich interaktiv via Videochat mit der Lehrlingsbeauftragten Österreich, Lehrlingen sowie Trainerinnen und Trainern auszutauschen und sich bei einem halbstündlichen Live-Vortrag zur Lehrausbildung zu informieren. Aktuelle Termine und Informationen zum Bewerbungsprozess finden sich unter www.deichmann-karriere.at



Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in 31 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 43.000 Mitarbeiter und betreibt über 4.200 Filialen sowie 40 Onlineshops. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Dubai (mit einem Franchise-Partner), Estland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Kuwait (mit einem Franchise-Partner) Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden und Belgien (vanHaren) sowie in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich sowie in Polen vertreten. Zum Unternehmen gehört auch die SNIPES-Gruppe mit Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal, den USA und Italien. Zudem bietet DEICHMANN in China mit einem Partner über die Online-Plattform T-Mall Global eine Auswahl seines Sortiments an.



Rückfragen & Kontakt:

DEICHMANN

Silvia Kosbow

Tel. +43 1 798 64 00-12

silvia_kosbow @ deichmann.com