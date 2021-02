Gratistestungen bereits in 79 Wiener Apotheken ab Montag möglich

Telefonische Anmeldung bei den Apotheken notwendig – Liste der beteiligten Apotheken unter www.apothekerkammer.at ab Montag abrufbar

Wien (OTS/RK) - Die Testmöglichkeiten in Wien wurden in den letzten Tagen und Wochen sukzessive ausgebaut. Neben den mittlerweile sechs Teststraßen und den Testungen in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Verwaltung, den Checkboxen oder mit den Gurgeltests in bestimmten Unternehmen und Wirtschaftsbereichen werden nun in Wien ab Montag vorerst 79 Apotheken Gratis-Antigentests anbieten. „Damit wird das wohnortnahe, dezentrale Testangebot in Wien weiter erhöht und stellt eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Möglichkeiten dar“, unterstreicht Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und richtet seinen Dank an die Wiener Apothekerinnen und Apotheker, die es mit diesem niederschwelligen Angebot vielen Menschen ermöglichen, rasch zu einem Testergebnis zu kommen.

„Wir freuen uns, dass wir mit diesem Angebot den Menschen wieder ein Stück Freiheit zurückgeben können. Gerade die Apotheke ums Eck bietet einen einfachen und raschen Zugang, und daher werden die kostenlosen Antigen-Schnelltests in den kommenden Tagen und Wochen auch laufend in immer mehr Apotheken angeboten“, erklärt Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien.

Die Liste der Apotheken, welche dieses Service anbieten, ist unter www.apothekerkammer.at abrufbar und wird täglich aktualisiert. Unbedingt erforderlich ist eine telefonische Terminvereinbarung mit den jeweiligen Apotheken sowie die Mitnahme der E-Card.





