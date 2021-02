Breite Front für maßvolle Öffnung in Tirol!

Die Präsidenten von Arbeiter-, Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer sowie die Tiroler VP-Nationalräte sprechen sich klar für bedachtsame Öffnungsschritte auch in Tirol aus.

Innsbruck (OTS) - Die Präsidenten von Arbeiter-, Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer Erwin Zangerl, Josef Hechenberger und Christoph Walser sowie die Tiroler VP-Nationalräte sprechen sich klar für einen besonnenen Umgang und für bedachtsame Öffnungsschritte auch in Tirol aus.



Landwirtschaftskammer-Präsident NR Hechenberger: „Die Zahlen geben weder eine Verlängerung noch eine Abschottung Tirols her. Es kann doch nicht sein, dass man die Tiroler bestraft, weil wir hier schneller und vorsichtiger als andere agiert haben. Wir waren die ersten, die zu sequenzieren begonnen haben und nun darf uns daraus kein Strick gedreht werden.“



Der Präsident der Tiroler AK Erwin Zangerl stellt klar: „Wenn man in Wien im Gesundheitsministerium wirklich glauben würde, Tirol müsse unter Quarantäne gestellt werden, dann wäre es wohl nur recht und billig, auch einen Impfschwerpunkt hierher zu legen. Für PR-Maßnahmen und Ablenkungsmanöver lassen wir uns aber nicht missbrauchen. Die Menschen im Lande haben über Monate alle Maßnahmen geduldig über sich ergehen lassen - jetzt ist aber wirklich genug.“



Wirtschaftskammer-Präsident Walser unterstreicht die Forderung der Wirtschaft nach maximaler Planungssicherheit: „Wir liegen in allen relevanten Zahlen unter dem Bundesschnitt. Eine Abschottung wäre für die Tiroler Unternehmer und das ganze Land ein Schlag unter die Gürtellinie und würde massiv Vertrauen in die Entscheidungsträger zerstören. Wir dürfen und werden uns das nicht gefallen lassen.“



Unterstützung kommt von den Tiroler ÖVP-Nationalräten Kira Grünberg, Alexandra Tanda, Rebecca Kirchbaumer, Franz Hörl und Hermann Gahr. Der Sprecher der Abgeordneten Hermann Gahr: „Wir stehen zu unserem Land und lehnen überschießende und sachlich nicht begründbare Schikanen ab. Die Betrachtung darf nicht nur aus virologischer Sicht passieren, sondern muss gesamtgesellschaftlich erfolgen. Diese Position werden wir auch in Wien in aller Klarheit vertreten.“

Rückfragen & Kontakt:

Peter Sidon, Tiroler Wirtschaftskammer, T: 0676 / 88 531 1468, M: peter.sidon @ wktirol.at