AK: Pendeln in Corona-Zeiten – Auch PendlerInnen brauchen Sicherheit!

Finanzministerium muss Finanzierung für die Westbahnstrecke verlängern

Wien (OTS) - Wenn das Finanzministerium die „Subventionen“ für den Westbahnverkehr Wien – Salzburg nicht verlängert, werden Zugverbindungen gestrichen und das hat Konsequenzen für PendlerInnen und Arbeitsplätze, warnt die AK. „Es ist nötig, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten auch die Finanzierung für die West-bahnstrecke, die ja gewöhnlich rentabel ist, durch diese schwierige Zeit von der öffentlichen Hand getragen wird. Immerhin bekommen ja auch viele andere Unternehmen Förderungen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl in Hinblick da-rauf, dass die sogenannte Notvergabe für die Westbahnstrecke des Finanzmi-nisteriums morgen, Sonntag, ausläuft. „Es ist wichtig, den Bahnverkehr auf der Westbahnstrecke aufrechtzuerhalten, die Arbeitsplätze zu sichern und für die PendlerInnen ausreichend Abstand in den Zügen zu gewährleisten. Sie müssen teilweise in die Arbeit pendeln und dürfen nicht Opfer der Sparmaßnahmen sein. Wir müssen alles tun, um einen PendlerInnen-Cluster auf der Weststrecke zu verhindern“, so Anderl. Daher verlangt die AK: Der Finanzminister muss die Finanzierung verlängern!

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at