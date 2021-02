ANSCHOBER: über 10 Millionen COVID-Tests und 300.000 Covid-Schutzimpfungen

Wien (OTS) - Das Test-Netzwerk in Österreich wird immer engmaschiger: alleine in den vergangenen 24 Stunden wurden über 135.000 Testungen durchgeführt, damit konnte die Marke von 10 Mio seit Beginn der Pandemie in Österreich durchgeführter Tests überschritten werden (10.100.523).

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Durch die ab kommendem Mittwoch erforderlichen Tests bei grenzüberschreitenden PendlerInnen und durch die am Montag erforderlichen Zugangstests für den Besuch bei körpernahen Dienstleistungsunternehmen wird die Zahl der Testungen noch einmal massiv ansteigen. Dafür steht ein immer besser Test-Angebot zu Verfügung. Das Angebot für Gratistestungen konnte auf fast 1.000 Teststellen ausgebaut werden: Von den Teststrassen der Länder, Testangeboten von Gemeinden, der neuen Testungsoffensive in den Betrieben und schrittweise auch den Apotheken. Wir werden damit in den nächsten Wochen die Testmenge noch einmal verdoppeln können.“

Auch die Zahl der Impfungen steigt: „Heute Morgen ist die erste Lieferung (36.000 Dosen) des dritten zugelassenen und nach Österreich gebrachten Impfstoffes (AstraZeneca) eingetroffen. An diesem Wochenende wird auch die Zahl von 300.000 Impfungen überschritten, alle Alten- und Pflegeheime (mit Ausnahme von Einzelfällen mit hohen Infektionszahlen) haben den ersten Impfdurchgang abgeschlossen und sind mitten im zweiten Durchgang. Insgesamt ist bei 63.000 Personen der zweite Stich bereits vollzogen und damit nach wenigen Tagen Impfschutz gegeben“, so Anschober abschließend.

Die heute von den Bundesländern gemeldeten Infektionszahlen sind stabil: 1.333 Neuinfektionen stehen 1.522 Neugenesenen gegenüber, die Zahl der Todesfälle sinkt weiter erfreulich, die Zahlen der Hospitalisierungen und in den Intensivstationen sind stabil. 7-tages-Inzidenz sinkt in Ö weiter leicht ab: aktuell 104,7, Reff steigt leicht auch 0,97.

